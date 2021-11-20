Причиной смертельного ДТП с блогером Губденским назвали "шашечки" на Кутузовском проспекте
В результате автомобиль вылетел на встречку, где столкнулся с двумя другими иномарками.
Скриншот из видео © LIFE
Значительное превышение скорости, "игра в шашечки" стали причинами смертельного ДТП на Кутузовском проспекте в Москве, в котором погибли блогер Саид Губденский и его пассажир. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах пишет ТАСС.
"По предварительным данным, к выезду на полосу встречного движения автомобиля BMW на Кутузовском проспекте привело превышение допустимой скорости движения и избыточные перестроения, проще говоря, "игра в шашки", — сообщил источник агентства.
Как сообщал Лайф, авария произошла на Кутузовском проспекте, в районе дома № 31. В результате столкновения иномарок Mercedes, Volvo и BMW погиб сам блогер, который был за рулём последней, а также позже в больнице скончался его пассажир.
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