Причиной смертельного ДТП с блогером Губденским назвали "шашечки" на Кутузовском проспекте

Значительное превышение скорости, "игра в шашечки" стали причинами смертельного ДТП на Кутузовском проспекте в Москве, в котором погибли блогер Саид Губденский и его пассажир. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах пишет ТАСС.

"По предварительным данным, к выезду на полосу встречного движения автомобиля BMW на Кутузовском проспекте привело превышение допустимой скорости движения и избыточные перестроения, проще говоря, "игра в шашки", — сообщил источник агентства.