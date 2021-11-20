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Причиной смертельного ДТП с блогером Губденским назвали "шашечки" на Кутузовском проспекте

В результате автомобиль вылетел на встречку, где столкнулся с двумя другими иномарками.

20 ноября, 14:29
<p>Скриншот из видео © LIFE</p>

Скриншот из видео © LIFE

Значительное превышение скорости, "игра в шашечки" стали причинами смертельного ДТП на Кутузовском проспекте в Москве, в котором погибли блогер Саид Губденский и его пассажир. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах пишет ТАСС.

"По предварительным данным, к выезду на полосу встречного движения автомобиля BMW на Кутузовском проспекте привело превышение допустимой скорости движения и избыточные перестроения, проще говоря, "игра в шашки", — сообщил источник агентства.

Mercedes, который протаранил Саид Губденский, принадлежит бизнесмену из списка Forbes

Mercedes, который протаранил Саид Губденский, принадлежит бизнесмену из списка Forbes

Как сообщал Лайф, авария произошла на Кутузовском проспекте, в районе дома № 31. В результате столкновения иномарок Mercedes, Volvo и BMW погиб сам блогер, который был за рулём последней, а также позже в больнице скончался его пассажир.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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