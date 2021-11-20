НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Попытки врачей спасти блогера Губденского и его друга после страшного ДТП сняли на видео

По предварительной версии, Саид выехал на встречную полосу и протаранил две иномарки.

20 ноября, 14:49

Фото © VK / "Голос Дагестана"

Реанимационная бригада оказывает помощь при ДТП с Губденским. Видео © VK / "Голос Дагестана"

В Сети появились кадры с места массового ДТП на Кутузовском проспекте, в результате которого погибли блогер Саид Губденский и его друг Заур Ибрагимов, президент Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана. На них видно, как реанимационная бригада извлекает одного пострадавшего из машины, другому оказывает медицинскую помощь.

Ранее сообщалось о гибели двух людей в страшном ДТП с тремя авто на Кутузовском проспекте в Москве. По версии правоохранителей, водитель БМВ вылетел на встречную полосу и протаранил две машины. Позже стало известно, что за рулём БМВ, протаранившего два автомобиля, был блогер Саид Губденский. В результате столкновения он погиб на месте, а позже в больнице скончался его пассажир.


Причиной смертельного ДТП с блогером Губденским назвали "шашечки" на Кутузовском проспекте

Причиной смертельного ДТП с блогером Губденским назвали "шашечки" на Кутузовском проспекте

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1