Попытки врачей спасти блогера Губденского и его друга после страшного ДТП сняли на видео

В Сети появились кадры с места массового ДТП на Кутузовском проспекте, в результате которого погибли блогер Саид Губденский и его друг Заур Ибрагимов, президент Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана. На них видно, как реанимационная бригада извлекает одного пострадавшего из машины, другому оказывает медицинскую помощь.

Ранее сообщалось о гибели двух людей в страшном ДТП с тремя авто на Кутузовском проспекте в Москве. По версии правоохранителей, водитель БМВ вылетел на встречную полосу и протаранил две машины. Позже стало известно, что за рулём БМВ, протаранившего два автомобиля, был блогер Саид Губденский. В результате столкновения он погиб на месте, а позже в больнице скончался его пассажир.



