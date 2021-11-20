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Камеры сняли BMW блогера Саида Губденского на Кутузовском проспекте за секунды до ДТП

Видно, что роковому столкновению, унёсшему жизни двоих человек, предшествовал занос.

20 ноября, 15:00

Скриншот из видео © Telegram / SHOT

Появилось видео с началом смертельного ДТП на Кутузовском проспекте. Видео © Telegram / SHOT

Появилось видео с началом ДТП на Кутузовском проспекте в Москве, в котором погиб автоблогер Саид Губденский. Запись с камеры наблюдения опубликовал телеграм-канал SHOT.

На кадрах видно, что BMW Губденского сперва подрезает такси, перестраиваясь в левый ряд, однако затем автомобиль заносит. В результате машина вылетает на встречку, где уже впоследствии произойдёт столкновение с "мерседесом" и "вольво". Сам момент удара на камеру не попал.

Mercedes, который протаранил Саид Губденский, принадлежит бизнесмену из списка Forbes

Mercedes, который протаранил Саид Губденский, принадлежит бизнесмену из списка Forbes

Как сообщал Лайф, авария произошла на Кутузовском проспекте, в районе дома № 31. В результате столкновения иномарок Mercedes, Volvo и BMW погиб сам блогер, который был за рулём последней, а также позже в больнице скончался его пассажир.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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