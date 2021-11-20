Камеры сняли BMW блогера Саида Губденского на Кутузовском проспекте за секунды до ДТП
Видно, что роковому столкновению, унёсшему жизни двоих человек, предшествовал занос.
Скриншот из видео © Telegram / SHOT
Появилось видео с началом смертельного ДТП на Кутузовском проспекте. Видео © Telegram / SHOT
Появилось видео с началом ДТП на Кутузовском проспекте в Москве, в котором погиб автоблогер Саид Губденский. Запись с камеры наблюдения опубликовал телеграм-канал SHOT.
На кадрах видно, что BMW Губденского сперва подрезает такси, перестраиваясь в левый ряд, однако затем автомобиль заносит. В результате машина вылетает на встречку, где уже впоследствии произойдёт столкновение с "мерседесом" и "вольво". Сам момент удара на камеру не попал.
Как сообщал Лайф, авария произошла на Кутузовском проспекте, в районе дома № 31. В результате столкновения иномарок Mercedes, Volvo и BMW погиб сам блогер, который был за рулём последней, а также позже в больнице скончался его пассажир.
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