Москвичей предупредили о сильном ветре с порывами до 20 м/с

Сильный ветер с порывами до 20 м/с сохранится в Москве в субботу до девяти часов вечера, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Сильный ветер с порывами до 15–20 м/с сохранится до 21:00. Будьте предельно внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", — говорится в сообщении.

Температура воздуха будет колебаться от минус 1 до плюс 1, что может способствовать образованию гололедицы.