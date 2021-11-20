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Москвичей предупредили о сильном ветре с порывами до 20 м/с

Температура воздуха будет колебаться от минус 1 до плюс 1, а это значит, что будет ещё и скользко.

20 ноября, 16:11

Сильный ветер с порывами до 20 м/с сохранится в Москве в субботу до девяти часов вечера, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Сильный ветер с порывами до 15–20 м/с сохранится до 21:00. Будьте предельно внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", — говорится в сообщении.

Температура воздуха будет колебаться от минус 1 до плюс 1, что может способствовать образованию гололедицы.

Климатолог Леонов предупредил россиян о вероятных ледяных дождях в ноябре

Климатолог Леонов предупредил россиян о вероятных ледяных дождях в ноябре

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил жителей Центральной России о мощном снегопаде 20 ноября. По его словам, этот снегопад может стать сильнейшим за последние 73 года. В свою очередь научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд не согласился с коллегой, отметив, что такой ситуации не прогнозируется.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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