Москвичей предупредили о сильном ветре с порывами до 20 м/с
Температура воздуха будет колебаться от минус 1 до плюс 1, а это значит, что будет ещё и скользко.
Сильный ветер с порывами до 20 м/с сохранится в Москве в субботу до девяти часов вечера, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Сильный ветер с порывами до 15–20 м/с сохранится до 21:00. Будьте предельно внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", — говорится в сообщении.
Температура воздуха будет колебаться от минус 1 до плюс 1, что может способствовать образованию гололедицы.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил жителей Центральной России о мощном снегопаде 20 ноября. По его словам, этот снегопад может стать сильнейшим за последние 73 года. В свою очередь научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд не согласился с коллегой, отметив, что такой ситуации не прогнозируется.
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