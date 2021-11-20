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МЧС Белоруссии насчитало 2 тысячи беженцев в центре "Брузги" на границе с Польшей

Ранее в данном районе была сильная давка, в результате которой мигранты сломали часть забора с белорусской стороны.

20 ноября, 15:48
<p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

В логистическом центре "Брузги" на границе Белоруссии и Польши располагается около двух тысяч мигрантов. Об этом сообщил руководитель Гродненского областного управления МЧС Дмитрий Лакиза.

"Здесь находится около двух тысяч человек", — сказал он журналистам и уточнил, что в последние дни количество обитателей центра стабильно, но более точно посчитать людей пока не представляется возможным.

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Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы возвращаться обратно не собираются, они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу. Так, 15 ноября у пункта пропуска Брузги началась сильная давка, беженцы сломали часть белорусского забора. На следующий день штурмующие границу беженцы забросали камнями польских солдат, им ответили водомётами. Кроме того, пограничники применили светошумовые гранаты, а также газ.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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