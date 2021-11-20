МЧС Белоруссии насчитало 2 тысячи беженцев в центре "Брузги" на границе с Польшей

В логистическом центре "Брузги" на границе Белоруссии и Польши располагается около двух тысяч мигрантов. Об этом сообщил руководитель Гродненского областного управления МЧС Дмитрий Лакиза.

"Здесь находится около двух тысяч человек", — сказал он журналистам и уточнил, что в последние дни количество обитателей центра стабильно, но более точно посчитать людей пока не представляется возможным.