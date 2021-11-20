НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Фигуристы Степанова и Букин выиграли бронзу на этапе Гран-при во Франции

Победу одержали французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон.

20 ноября, 15:50
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CV51WIuInTC/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">stepanova_bukin</a></p>

Фото © Instagram / stepanova_bukin

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин выиграли бронзу в соревнованиях танцевальных дуэтов на этапе Гран-при во Франции. Турнир проходит в Гренобле.

Наши спортсмены показали третий результат и в ритм-танце, и в произвольной программе. В сумме четырёхкратные призёры чемпионатов Европы получили от арбитров 200,29 балла.

Победу одержали четырёхкратные чемпионы мира Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон из Франции, набравшие 221,25 балла. Вторыми стали канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (203,16). Ещё один российский дуэт — Аннабель Морозова и Андрей Багин — стал шестым (172,32).

Ученица Тутберидзе стала первой фигуристкой, исполнившей четверной риттбергер на соревнованиях

Ученица Тутберидзе стала первой фигуристкой, исполнившей четверной риттбергер на соревнованиях

Ранее в женском одиночном разряде Гран-при Франции выиграла действующая чемпионка мира россиянка Анна Щербакова, пробившаяся в финал серии. Её соотечественницы Алёна Косторная и Ксения Синицына заняли второе и четвёртое места соответственно.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1