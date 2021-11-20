Фигуристы Степанова и Букин выиграли бронзу на этапе Гран-при во Франции

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин выиграли бронзу в соревнованиях танцевальных дуэтов на этапе Гран-при во Франции. Турнир проходит в Гренобле.

Наши спортсмены показали третий результат и в ритм-танце, и в произвольной программе. В сумме четырёхкратные призёры чемпионатов Европы получили от арбитров 200,29 балла.

Победу одержали четырёхкратные чемпионы мира Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон из Франции, набравшие 221,25 балла. Вторыми стали канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (203,16). Ещё один российский дуэт — Аннабель Морозова и Андрей Багин — стал шестым (172,32).