"Спартак" выиграл у "Йокерита" в выездном матче КХЛ
По ходу встречи красно-белые уступали с разницей в две шайбы, но смогли переломить ход игры.
Фото © ХК "Спартак"
Московский "Спартак" на выезде выиграл у финского "Йокерита" со счётом 4:2. Встреча состоялась на "Хартвалл-арене" в Хельсинки.
К 12-й минуте хозяева повели с преимуществом в две шайбы после точных бросков Брайана О'Нилла и Марко Анттилы. После этого спартаковцам удалось переломить ход встречи. В их составе по разу отличились Александр Авцин, Якуб Ержабек, Иван Дроздов и Василий Пономарёв.
"Спартак" набрал 34 очка и поднялся на седьмое место в Западной конференции КХЛ. "Йокерит" с 42 баллами по-прежнему возглавляет турнирную таблицу.
КХЛ. Регулярный чемпионат
"Йокерит" — "Спартак" — 2:4
Шайбы: О'Нилл 5' (1:0), Анттила 12' (2:0), Авцин 40' (2:1), Ержабек 44' (2:2), Дроздов 57' (2:3), Пономарёв 59' (2:4)
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