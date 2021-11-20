"Спартак" выиграл у "Йокерита" в выездном матче КХЛ

Московский "Спартак" на выезде выиграл у финского "Йокерита" со счётом 4:2. Встреча состоялась на "Хартвалл-арене" в Хельсинки.

К 12-й минуте хозяева повели с преимуществом в две шайбы после точных бросков Брайана О'Нилла и Марко Анттилы. После этого спартаковцам удалось переломить ход встречи. В их составе по разу отличились Александр Авцин, Якуб Ержабек, Иван Дроздов и Василий Пономарёв.