НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Спартак" выиграл у "Йокерита" в выездном матче КХЛ

По ходу встречи красно-белые уступали с разницей в две шайбы, но смогли переломить ход игры.

20 ноября, 16:18
<p>Фото © ХК "Спартак"</p>

Фото © ХК "Спартак"

Московский "Спартак" на выезде выиграл у финского "Йокерита" со счётом 4:2. Встреча состоялась на "Хартвалл-арене" в Хельсинки.

К 12-й минуте хозяева повели с преимуществом в две шайбы после точных бросков Брайана О'Нилла и Марко Анттилы. После этого спартаковцам удалось переломить ход встречи. В их составе по разу отличились Александр Авцин, Якуб Ержабек, Иван Дроздов и Василий Пономарёв.

"Спартак" выиграл у "Барыса" в КХЛ, забросив пять шайб подряд

"Спартак" выиграл у "Барыса" в КХЛ, забросив пять шайб подряд

"Спартак" набрал 34 очка и поднялся на седьмое место в Западной конференции КХЛ. "Йокерит" с 42 баллами по-прежнему возглавляет турнирную таблицу.

КХЛ. Регулярный чемпионат

"Йокерит" — "Спартак" — 2:4

Шайбы: О'Нилл 5' (1:0), Анттила 12' (2:0), Авцин 40' (2:1), Ержабек 44' (2:2), Дроздов 57' (2:3), Пономарёв 59' (2:4)

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1