Бастрыкин обсудит с актрисой Светличной воспитание молодых следователей

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин обсудит с артисткой РСФСР Светланой Светличной духовно-нравственное и культурное развитие кадетов, студентов ведомственных академий и молодых следователей, сообщается на сайте ведомства.

Артистка расскажет о своём профессиональном становлении и об отце-офицере, который участвовал в Великой Отечественной войне, получив большое количество правительственных наград. Светличная уже много лет участвует в культурном и патриотическом воспитании молодых следователей, кадетов и учащихся подконтрольных СК академий, пояснили в СК.