Бастрыкин обсудит с актрисой Светличной воспитание молодых следователей
Артистка расскажет ребятам о своём профессиональном становлении и об отце-офицере, который участвовал в Великой Отечественной войне.
Фото © ТАСС / Следственный комитет РФ, Анна Салынская
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин обсудит с артисткой РСФСР Светланой Светличной духовно-нравственное и культурное развитие кадетов, студентов ведомственных академий и молодых следователей, сообщается на сайте ведомства.
Артистка расскажет о своём профессиональном становлении и об отце-офицере, который участвовал в Великой Отечественной войне, получив большое количество правительственных наград. Светличная уже много лет участвует в культурном и патриотическом воспитании молодых следователей, кадетов и учащихся подконтрольных СК академий, пояснили в СК.
Лайф писал, что Бастрыкин взял под личный контроль ситуацию с пропажей 81-летней актрисы Светланы Светличной в октябре.
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