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Российская фигуристка Хромых победила на турнире в Польше

В произвольной программе она показала второй результат, но по сумме двух прокатов опередила всех соперниц.

20 ноября, 16:54

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Российская фигуристка Майя Хромых победила на Кубке Варшавы. Соревнования входят в серию "Челленджер".

Выиграв короткую программу, 15-летняя ученица Этери Тутберидзе показала в произвольном прокате второй результат и по сумме оценок опередила всех соперниц. В общей сложности она получила от судей 194,02 балла.

Серебряную медаль завоевала Нина Петрыкина из Эстонии (188,86), занявшая третье место в обеих программах. Бронзу выиграла представительница Польши Екатерина Куракова (187,80). Она стала лучшей в произвольном прокате, но в коротком оказалась лишь на шестой позиции.

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В мужском одиночном разряде на Кубке Варшавы россиянин Пётр Гуменник занял итоговое третье место, набрав 242,91 балла. Он уступил японцу Соте Ямамото (247,65) и Даниэлю Грасслю из Австрии (242,96).

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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