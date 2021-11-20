Российская фигуристка Хромых победила на турнире в Польше

Российская фигуристка Майя Хромых победила на Кубке Варшавы. Соревнования входят в серию "Челленджер".

Выиграв короткую программу, 15-летняя ученица Этери Тутберидзе показала в произвольном прокате второй результат и по сумме оценок опередила всех соперниц. В общей сложности она получила от судей 194,02 балла.

Серебряную медаль завоевала Нина Петрыкина из Эстонии (188,86), занявшая третье место в обеих программах. Бронзу выиграла представительница Польши Екатерина Куракова (187,80). Она стала лучшей в произвольном прокате, но в коротком оказалась лишь на шестой позиции.