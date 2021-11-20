Спикер польского Сената сообщил о получении посылки со взрывчаткой
Изучением опасной корреспонденции и поиском подозреваемого занялись местные спецслужбы.
Фото © Facebook / Tomasz Grodzki
Спикер Сената Польши Томаш Гродзкий заявил, что 20 ноября на его имя пришла посылка с угрозами и взрывчатым веществом. Потенциально опасный груз нашли во время рутинной проверки корреспонденции, поступающей на имя политика.
"На моё имя в Сенат пришёл пакет с письмом, где содержались угрозы и взрывчатка", — написал политик в "Твиттере" и добавил, что её уже "изъяли соответствующие службы", которые быстро справятся с поимкой преступника.
Посылка была передана Государственной службе охраны, которая подтвердила, что в ней действительно находилось взрывчатое вещество. Содержание письма и причина угроз не приводится.
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