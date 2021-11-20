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Спикер польского Сената сообщил о получении посылки со взрывчаткой

Изучением опасной корреспонденции и поиском подозреваемого занялись местные спецслужбы.

20 ноября, 17:11
<p>Фото © <a href="https://www.facebook.com/photo/?fbid=810304485748935&set=a.333706881449401" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Facebook</a> <a href="https://www.facebook.com/photo/?fbid=810304485748935&set=a.333706881449401" target="_blank" rel="noopener noreferrer">/ Tomasz Grodzki</a></p>

Фото © Facebook / Tomasz Grodzki

Спикер Сената Польши Томаш Гродзкий заявил, что 20 ноября на его имя пришла посылка с угрозами и взрывчатым веществом. Потенциально опасный груз нашли во время рутинной проверки корреспонденции, поступающей на имя политика.

"На моё имя в Сенат пришёл пакет с письмом, где содержались угрозы и взрывчатка", — написал политик в "Твиттере" и добавил, что её уже "изъяли соответствующие службы", которые быстро справятся с поимкой преступника.

Посылка была передана Государственной службе охраны, которая подтвердила, что в ней действительно находилось взрывчатое вещество. Содержание письма и причина угроз не приводится.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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