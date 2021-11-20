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"Произошла беда": Известные блогеры трогательно почтили память разбившегося в ДТП Саида Губденского

Многие отзываются о нём как о хорошем человеке и даже называют "единственным блогером с душой".

20 ноября, 18:01
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/said.gubdenskiy/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">said.gubdenskiy</a></p>

Фото © Instagram / said.gubdenskiy

Известные российские блогеры опубликовали в Сети записи в память о Саиде Губденском, который 20 ноября разбился в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. Они искренне сожалеют о гибели известного автоблогера.

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Они отмечают, что никто не позавидует Губденскому: "Один лишь миг — и всё закончилось". Многие отзываются о Саиде как о хорошем человеке. Блогер Михаил Литвин сразу после страшного ДТП написал коротко: "Пропал на неопределённый срок. Произошла беда". Александр Булкин отметил, что хоть и не был лично знаком с Губденским, но соболезнует его родным и близким. Произошедшую трагедию он назвал ужасной и непоправимой ошибкой. Другой коллега назвал Саида единственным "человеком с душой" среди блогеров.

Двойной удар: Момент ДТП с Саидом Губденским на Кутузовском проспекте попал на видеорегистратор

Двойной удар: Момент ДТП с Саидом Губденским на Кутузовском проспекте попал на видеорегистратор

Как сообщал Лайф, авария произошла на Кутузовском проспекте, в районе дома № 31. В результате столкновения иномарок Mercedes, Volvo и BMW погиб сам блогер, который был за рулём последней, а также позже в больнице скончался его пассажир.

Камеры сняли BMW блогера Саида Губденского на Кутузовском проспекте за секунды до ДТП

Камеры сняли BMW блогера Саида Губденского на Кутузовском проспекте за секунды до ДТП

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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