Известные российские блогеры опубликовали в Сети записи в память о Саиде Губденском, который 20 ноября разбился в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. Они искренне сожалеют о гибели известного автоблогера.

Они отмечают, что никто не позавидует Губденскому: "Один лишь миг — и всё закончилось". Многие отзываются о Саиде как о хорошем человеке. Блогер Михаил Литвин сразу после страшного ДТП написал коротко: "Пропал на неопределённый срок. Произошла беда". Александр Булкин отметил, что хоть и не был лично знаком с Губденским, но соболезнует его родным и близким. Произошедшую трагедию он назвал ужасной и непоправимой ошибкой. Другой коллега назвал Саида единственным "человеком с душой" среди блогеров.