Пресс-секретарь Лукашенко: Никто не даст Польше развязать третью мировую войну

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт заявила, что Польше, несмотря на её "игру на обострение", никто не даст развязать третью мировую войну. Об этом она сообщила в эфире канала "Главный.Тур" на "Ютубе".

"Польша однозначно играет и работает на обострение. У них не получилось с мигрантами. И они стали искать любые другие поводы и способы: от угроз по "Кузнице" до НАТО, ядерного оружия, турне некоего. Всё это мы видим", — прокомментировала ситуацию Эйсмонт.

Она заявила, что Польша, работая на обострение, преследует две цели. Первая из них — поддержать статус и показать себя защитницей Евросоюза, что обеспечит дотации. Второй целью пресс-секретарь Александра Лукашенко назвала решение внутренних проблем страны, включая решение суда Евросоюза, обязавшего Варшаву выплачивать штраф в размере миллиона евро в сутки до упразднения дисциплинарной палаты Верховного суда. Она также указала на проблемы с соблюдением прав женщин.

"Да и давайте вспомним, как пришёл у них действующий президент к власти, буквально в несколько голосов. Не будем слово "легитимность" обсуждать, но мы понимаем, что общество как минимум расколото", — объяснила Эйсмонт.

Поэтому Польша видит выход в обострении, в первую очередь — в отношении Белоруссии, считает она. Пресс-секретарь президента Белоруссии не стала давать никаких прогнозов, однако отметила, что Лукашенко "всё это абсолютно точно видит".

"Как у них не получилось с мигрантами, так не получится и по другим направлениям. А вообще, хочется сказать: ни шанса, ни повода развязать здесь третью мировую войну им никто не даст", — подытожила она.