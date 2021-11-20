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Глава Пентагона Остин подтвердил завершение военной миссии США в Ираке в 2021 году

В дальнейшем американские военные займутся консультированием, помощью и обменом разведданными с иракскими коллегами в рамках борьбы с террористами.

20 ноября, 19:10

Фото © ТАСС / ZUMA Wire

Министр обороны США Ллойд Остин подтвердил, что военная миссия США в Ираке завершится в 2021 году. Об этом он сказал в ходе переговоров со своим иракским коллегой Джумой Инадом, которые состоялись на полях международной конференции по региональной безопасности "Манамский диалог" в Бахрейне.

"Министр Остин подтвердил, что силы США остаются в Ираке по приглашению иракского правительства для поддержки сил безопасности Ирака. США будут выполнять взятые на себя в июле 2021 года обязательства, в том числе обязательства о том, что к концу года в Ираке не останется американских сил, выполняющих боевые задачи", — сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кёрби.

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В ходе встречи Остин и Инад обсудили следующий этап миссии Соединённых Штатов, который будет заключаться в консультировании, помощи и обмене разведданными в рамках борьбы с террористами ИГИЛ*. Также американский министр вновь осудил недавнее покушение на премьер-министра Ирака Мустафу аль-Казыми, выразив надежду, что формирование нового правительства страны впредь будет протекать мирно.

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В июле пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США меняют свою роль в Ираке с боевой на тренировочную. Под изменением содержания миссии подразумевается переход "к большему вниманию на тренировки, нежели то, что было в течение последних нескольких лет". Отмечалось, что США прекратят участие в военных операциях в Ираке до 31 декабря 2021 года. При этом в Вашингтоне заверили, что поддержка иракских сил безопасности всё равно продолжится: будут совместные учения.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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