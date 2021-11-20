В Чехии 1,3 тысячи человек эвакуировали из-за бомбы времён Второй мировой

Около 1,3 тысячи человек эвакуировали в чешской Остраве из-за стокилограммовой бомбы времён Второй мировой войны. Об этом журналистам сообщила представитель местной полиции Эва Мицаликова.

"Бомбу обнаружил мужчина, копаясь в земле на участке у своего дома, и сообщил о находке в полицию. Вызванный сапёр дал команду эвакуировать всех жителей района в радиусе 800 метров, это около 1,3 тысячи человек", — сказала Мицаликова.

Часть эвакуированных разместили в спортзале местной школы, другие находятся в автобусе пожарных. После эвакуации сапёры вывезут бомбу за город и уничтожат, добавила представитель полиции.