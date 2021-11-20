Рогозин: США и НАТО выводят в космос потенциальные носители оружия
Тема милитаризации космического пространства не может не беспокоить, подчеркнул глава госкорпорации.
Фото © ТАСС / Станислав Красильников
США и НАТО выводят в космос потенциальные носители оружия и это не может не беспокоить, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Есть тема, которая нас не может не беспокоить. Это тема милитаризации космоса. Мы видим, как последние десятилетия США прежде всего и их союзники по НАТО выводят в космос не оружие, но потенциальные носители этого оружия", — сказал Рогозин в эфире ютуб-канала "Соловьёв LIVE".
По словам главы "Роскосмоса", военная группировка США, группировка разведки, очень интенсивно работает, что также не может не смущать.
Ранее в МИД РФ призвали создать юридический инструмент по недопущению размещения оружия в космосе. Представитель дипведомства Мария Захарова подчеркнула, что Москва, в отличие от Вашингтона, никогда не закрепляла в доктринальных документах задачу достижения военного превосходства в данной среде.
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