Рогозин: США и НАТО выводят в космос потенциальные носители оружия

США и НАТО выводят в космос потенциальные носители оружия и это не может не беспокоить, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Есть тема, которая нас не может не беспокоить. Это тема милитаризации космоса. Мы видим, как последние десятилетия США прежде всего и их союзники по НАТО выводят в космос не оружие, но потенциальные носители этого оружия", — сказал Рогозин в эфире ютуб-канала "Соловьёв LIVE".

По словам главы "Роскосмоса", военная группировка США, группировка разведки, очень интенсивно работает, что также не может не смущать.