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Рогозин: США и НАТО выводят в космос потенциальные носители оружия

Тема милитаризации космического пространства не может не беспокоить, подчеркнул глава госкорпорации.

20 ноября, 19:43

Фото © ТАСС / Станислав Красильников

США и НАТО выводят в космос потенциальные носители оружия и это не может не беспокоить, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Есть тема, которая нас не может не беспокоить. Это тема милитаризации космоса. Мы видим, как последние десятилетия США прежде всего и их союзники по НАТО выводят в космос не оружие, но потенциальные носители этого оружия", — сказал Рогозин в эфире ютуб-канала "Соловьёв LIVE".

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По словам главы "Роскосмоса", военная группировка США, группировка разведки, очень интенсивно работает, что также не может не смущать.

Ранее в МИД РФ призвали создать юридический инструмент по недопущению размещения оружия в космосе. Представитель дипведомства Мария Захарова подчеркнула, что Москва, в отличие от Вашингтона, никогда не закрепляла в доктринальных документах задачу достижения военного превосходства в данной среде.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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