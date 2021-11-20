Звонок от Вселенной: Давно покинувшие Солнечную систему "Вояджеры" взбудоражили учёных новыми сигналами Эти сигналы наводят астрономов и биологов на мысль, что на самом краю Солнечной системы могла появиться жизнь. 19 ноября, 21:40 Фото © Getty Images / MPI

Что такое "Вояджер"?

"Вояджер" — это американский проект по исследованию дальних миров. Чтобы получить информацию о планетах и звёздах внутри Солнечной системы, NASA ещё в 1977 году запустило в космос два спутника. Спустя 30 лет полёта космический аппарат "Вояджер-2", запущенный 20 августа 1977 года, пересёк границу Солнечной системы. Примерно в 2025 году аппараты начнут пересекать межзвёздное пространство — первый "буфер", отделяющий нашу планетную систему от внешнего космоса.

Схема с описанием космического зонда NASA "Вояджер", 1977 год. Фото © Getty Images / NASA / Hulton Archive

Благодаря "Вояджеру-1" и "Вояджеру-2" у нас есть высокоточные снимки Сатурна, Нептуна, Юпитера и Урана, недосягаемых для детального наблюдения с Земли. Но это только верхушка айсберга. В 1998 году "Вояджер-1" стал самым удалённым от Земли рукотворным объектом, в 2007 году приблизился к ближней границе Солнечной системы, а в 2012 году вышел в межзвёздное пространство и стал первым в истории космическим аппаратом, формально покинувшим пределы Солнечной системы. После того как "Вояджеры" начали приближаться к краю Солнечной системы, аппараты стали передавать на Землю странные данные — короткие сигналы с одинаковым интервалом и амплитудой, а также данные со спектрометров, которые говорили о том, что рядом с космическими объектами, созданными человеком, могут находиться потенциально пригодные для жизни миры.

Тёмная материя и вулканы

Запуск "Вояджера-2" на борту ракеты "Титан-Кентавр". Фото © NASA

"Вояджеры" первыми сообщили о том, что за пределами Земли — на спутнике Ио — есть активные вулканы. Они же зафиксировали 24 новых спутника у дальних планет Солнечной системы. Благодаря аппаратам стало понятно, что Сатурн — очень неспокойная и холодная планета, где температура достигает отметки в минус 200 градусов по Цельсию. А Мимас, один из её спутников, как две капли воды внешне напоминает "звезду смерти" из Star Wars.

В общей сложности на Землю было передано 700 гигабайт уникальной информации, что весьма неплохо для компьютеров, созданных более сорока лет назад. Сейчас "Вояджеры" удалились от Земли на 24 миллиарда километров и вышли на "магнитное шоссе" — трассу, где магнитное поле Солнца соединено с внешним космосом. Часть информации, полученной с зондов, ещё не расшифрована, а то, что удалось изучить, наводит на мысли о возможной скорой встрече с собратьями по разуму.

Как работает "Вояджер"?

Центр управления полётом "Вояджера-2". Фото © Getty Images / Roger Ressmeyer / Corbis / VCG

Основные приборы двух аппаратов почти всегда находятся в "спящем" режиме. Включаться система начинает, как только внешние датчики фиксируют необычную активность. За тем, что из оборудования "Вояджеров" включено, проследить можно на сайте NASA, однако застать момент активации приборов практически невозможно — всё занимает сотые доли секунды. Основные опасения учёных касаются межзвёздной плазмы — сигналы, которые улавливают антенны "Вояджера", уж очень похожи на короткие попытки "прозвонить" космическое пространство специальными тоновыми сигналами, которые распознают любые развитые формы жизни.

При этом в межзвёздном пространстве такие сигналы фиксируют оба "Вояджера" — расстояние между ними составляет "всего" пару миллиардов километров. Поначалу астрономы решили, что "фонит" гелиосфера — этот космический пузырь защищает Землю примерно от 70% межзвёздной радиации. И, вероятно, способен генерировать электромагнитное излучение. Однако дальнейшее изучение данных показало, что сигналы приходят на границу Солнечной системы из космоса извне. В мае 2021 года "Вояджер" передал на Землю запись межзвёздного гула — шума плазменных волн межзвёздного газа, в которых астрономы и физики увидели некоторые закономерности.

Пришельцы пытаются позвонить?

Иллюстрация, показывающая положение зондов NASA "Вояджер-1" и "Вояджер-2" за пределами гелиосферы. Фото © NASA / JPL-Caltech

Отделить и расшифровать сигналы газовых всплесков, сгенерированных Солнцем, от "звонка" из другого конца Вселенной пока не получается. Из-за этого учёные поделились на две группы — одни уверены, что на "Вояджер" пришёл "звонок" из другого сектора космоса, другие считают, что либо сломалось оборудование, либо аппарат "поймал" сигналы естественного происхождения. Большую часть информации, которую аппараты присылают через сеть Deep Space Network (DSN), ещё предстоит расшифровать, но принципиально новое открытие уже есть — удалось понять, что значительную часть "звёздного шума", который доносится в Солнечную систему извне, задерживает гелиосфера, и если "на той стороне" хотят связаться с землянами, то сигнал будет повторяться.

Косвенно зашифрованные в "шуме" сигналы похожи на быстрый радиовсплеск (FRB), который давно интересует учёных. Чрезвычайно мощные вспышки излучения в радиочастотном спектре длятся не более нескольких миллисекунд и "приходят" на Землю в строго определённом цикле — каждые 16 дней. Полного совпадения с данными от "Вояджера" пока нет, но из сотен гигабайт полученной информации специалистам удалось расшифровать не больше трёх процентов. Среди возможных источников появления таинственного сигнала, который похож на то, что заметил "Вояджер", — рентгеновский пульсар и ещё одна звезда, вокруг которой потенциально может находиться до 50 пригодных к жизни миров.

Если эти данные будут обнаружены в информации, собранной "Вояджером", то, вероятнее всего, кто-то из глубин Вселенной действительно пытается "дозвониться" до Солнечной системы.