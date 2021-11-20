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Фигуристы Бойкова и Козловский выиграли этап Гран-при в Гренобле и вышли в финал серии

Таким образом они присоединились к соотечественникам Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову, а также китайской паре Суй Вэньцзин / Хань Цун.

20 ноября, 20:04

Фото © ТАСС / AP

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали победителями этапа серии Гран-при во французском Гренобле среди спортивных пар. По сумме двух программ они набрали 216,96 балла (77,17+139,79).

Второе место заняла ещё одна российская пара — Юлия Артемьева и Михаил Назарычев (205,15; 73,02+132,13). На третьей строчке расположились американцы Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер (201,69; 70,15+131,54).

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Одержав победу в Гренобле, Бойкова и Козловский обеспечили себе участие в финале Гран-при, куда ранее пробились россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а также китайская пара Суй Вэньцзин и Хань Цун.

Следующий этап Гран-при состоится в Сочи с 26 по 28 ноября. За попадание в финал, который с 9 по 12 декабря пройдёт в японской Осаке, поборются россияне Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, а также Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

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Ранее стало известно, что российский этап Гран-при по фигурному катанию может вернуться в Москву.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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