Фигуристы Бойкова и Козловский выиграли этап Гран-при в Гренобле и вышли в финал серии

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали победителями этапа серии Гран-при во французском Гренобле среди спортивных пар. По сумме двух программ они набрали 216,96 балла (77,17+139,79).

Hands up for this skate! 🙌🏻 With a powerful skate Aleksandra Boikova & Dmitrii Kozlovskii take the 🥇 at the Internationaux de France! #GPFigure #FigureSkating pic.twitter.com/ILD9aI91OJ — ISU Figure Skating (@ISU_Figure) November 20, 2021

Второе место заняла ещё одна российская пара — Юлия Артемьева и Михаил Назарычев (205,15; 73,02+132,13). На третьей строчке расположились американцы Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер (201,69; 70,15+131,54).

Одержав победу в Гренобле, Бойкова и Козловский обеспечили себе участие в финале Гран-при, куда ранее пробились россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а также китайская пара Суй Вэньцзин и Хань Цун.

Следующий этап Гран-при состоится в Сочи с 26 по 28 ноября. За попадание в финал, который с 9 по 12 декабря пройдёт в японской Осаке, поборются россияне Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, а также Анастасия Мишина и Александр Галлямов.