"Никакого секрета нет": Глава "Роскосмоса" Рогозин заявил о давней разработке противоспутникового оружия в РФ
Он подчеркнул, что РФ должна защитить себя в космосе, поэтому обладание такими технологиями необходимо.
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Нет секрета в том, что Россия давно занимается разработками противоспутникового оружия. Об этом заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Противоспутниковое оружие в России разрабатывалось давно, в этом никакого секрета нет. Просто пришло время, когда Министерство обороны провело испытания", — отметил Рогозин в эфире ютуб-канала "Соловьёв LIVE".
По словам главы "Роскосмоса", РФ должна обладать противоспутниковым оружием, это очевидно.
"Понимая, что современные войны будут не контактные, будущие войны начнутся с космоса, мы должны защищать себя в космосе, в том числе поэтому создание противоспутникового оружия — это очевидная вещь, которой мы должны обладать", — пояснил Рогозин, подчеркнув, что Россия ни от кого не отстаёт в сфере военного космоса.
Ранее он заявил, что США и НАТО выводят в космос потенциальные носители оружия. Это не может не беспокоить, отметил Рогозин.
Напомним, 15 ноября стало известно, что на МКС появилась угроза столкновения с космическим мусором. Российским космонавтам пришлось спрятаться на корабле "Союз". В результате столкновения удалось избежать. Космическое командование США заявило, что обломки появились после испытаний Россией противоспутниковых ракет, которые сбили советский спутник. Госдеп обвинил РФ в "безрассудстве" и создании угрозы для астронавтов. Позже в Минобороны РФ отчитались о поражении недействующего спутника во время испытаний, а также доказали отсутствие угрозы для МКС при испытании противоспутниковой системы.
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