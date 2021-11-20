Нет секрета в том, что Россия давно занимается разработками противоспутникового оружия. Об этом заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Противоспутниковое оружие в России разрабатывалось давно, в этом никакого секрета нет. Просто пришло время, когда Министерство обороны провело испытания", — отметил Рогозин в эфире ютуб-канала "Соловьёв LIVE".

По словам главы "Роскосмоса", РФ должна обладать противоспутниковым оружием, это очевидно.

"Понимая, что современные войны будут не контактные, будущие войны начнутся с космоса, мы должны защищать себя в космосе, в том числе поэтому создание противоспутникового оружия — это очевидная вещь, которой мы должны обладать", — пояснил Рогозин, подчеркнув, что Россия ни от кого не отстаёт в сфере военного космоса.