НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Китае заявили, что армия России способна "стереть США с лица Земли"

В арсенале Москвы находится новейшее вооружение, в том числе гиперзвуковые ракеты, подчёркивается в материале на сайте китайского портала Sina.

20 ноября, 20:56

Фото © ТАСС / Вадим Савицкий

Армия России обладает достаточным потенциалом, чтобы стереть Соединённые Штаты с лица земли. Об этом заявили китайские аналитики на портале Sina.

По их словам, НАТО и Вашингтон используют рост напряжённости в Европе как повод для усиления давления на Москву. Так, несколько дней назад американские стратегические бомбардировщики, способные нести оружие массового поражения, пролетели в 20 километрах от российских границ.

Возвращение холодной войны: США размещают в Германии гиперзвуковые ракеты "Тёмный орёл", которые за 21 минуту долетят до Москвы

Возвращение холодной войны: США размещают в Германии гиперзвуковые ракеты "Тёмный орёл", которые за 21 минуту долетят до Москвы

"США и их союзники вплотную приближаются к красным линиям, проведённым Россией, но переступить черту они не решатся. Этот шаг обернётся для Запада неизбежной катастрофой", — говорится на сайте Sina.

Путин: Запад очень поверхностно относится к предостережениям РФ о красных линиях

Путин: Запад очень поверхностно относится к предостережениям РФ о красных линиях

Китайские эксперты отмечают, что в арсенале Москвы находится новейшее вооружение, в том числе гиперзвуковые ракеты, и у армии РФ "хватит сил, чтобы стереть США с лица земли".

Ранее гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что США и НАТО выводят в космос потенциальные носители оружия. В связи с этим он подчеркнул, что РФ должна обладать противоспутниковым вооружением.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1