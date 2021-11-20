В Китае заявили, что армия России способна "стереть США с лица Земли"
В арсенале Москвы находится новейшее вооружение, в том числе гиперзвуковые ракеты, подчёркивается в материале на сайте китайского портала Sina.
Фото © ТАСС / Вадим Савицкий
Армия России обладает достаточным потенциалом, чтобы стереть Соединённые Штаты с лица земли. Об этом заявили китайские аналитики на портале Sina.
По их словам, НАТО и Вашингтон используют рост напряжённости в Европе как повод для усиления давления на Москву. Так, несколько дней назад американские стратегические бомбардировщики, способные нести оружие массового поражения, пролетели в 20 километрах от российских границ.
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"США и их союзники вплотную приближаются к красным линиям, проведённым Россией, но переступить черту они не решатся. Этот шаг обернётся для Запада неизбежной катастрофой", — говорится на сайте Sina.
Китайские эксперты отмечают, что в арсенале Москвы находится новейшее вооружение, в том числе гиперзвуковые ракеты, и у армии РФ "хватит сил, чтобы стереть США с лица земли".
Ранее гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что США и НАТО выводят в космос потенциальные носители оружия. В связи с этим он подчеркнул, что РФ должна обладать противоспутниковым вооружением.
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