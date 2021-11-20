В Китае заявили, что армия России способна "стереть США с лица Земли"

Армия России обладает достаточным потенциалом, чтобы стереть Соединённые Штаты с лица земли. Об этом заявили китайские аналитики на портале Sina.

По их словам, НАТО и Вашингтон используют рост напряжённости в Европе как повод для усиления давления на Москву. Так, несколько дней назад американские стратегические бомбардировщики, способные нести оружие массового поражения, пролетели в 20 километрах от российских границ.

"США и их союзники вплотную приближаются к красным линиям, проведённым Россией, но переступить черту они не решатся. Этот шаг обернётся для Запада неизбежной катастрофой", — говорится на сайте Sina.