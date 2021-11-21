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"Барселона" в первом матче под руководством Хави победила в каталонском дерби

Единственный гол в ворота "Эспаньола" забил голландский легионер "Барсы" Мемфис Депай, на 48-й минуте он отличился с пенальти.

20 ноября, 23:23

Фото © ТАСС / EPA

"Барселона" провела первый матч под руководством нового главного тренера — легенды клуба Хави. Соперником сине-гранатовых в рамках 14-го тура чемпионата Испании был другой клуб из столицы Каталонии — "Эспаньол".

Единственный гол в дерби забил голландский легионер "Барсы" Мемфис Депай, на 48-й минуте он отличился с пенальти. После этой победы "Барселона" занимает шестое место в турнирной таблице, имея 20 очков. От лидирующей "Севильи" каталонцы отстают на восемь очков. При этом потенциальным лидером является мадридский "Реал", у которого 27 очков и матч в запасе.

Следующую игру в рамках чемпионата Испании "Барселона" проведёт 27 ноября на выезде с "Вильярреалом". А 23-го числа сине-гранатовых ждёт домашний матч Лиги чемпионов против португальской "Бенфики".

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Хави является воспитанником "Барселоны". За 17 сезонов он выиграл с командой 25 трофеев, в том числе четырежды Лигу чемпионов. После ухода из каталонского клуба в 2015 году хавбек отправился в катарский "Аль-Садд", где по окончании спортивной карьеры работал главным тренером. На посту главного тренера "Барселоны" он сменил уволенного голландца Рональда Кумана. 8 ноября Хави подписал контракт до лета 2024 года.

Ранее стало известно, что самый титулованный футболист в мире вернулся в "Барселону".

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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