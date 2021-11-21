"Барселона" в первом матче под руководством Хави победила в каталонском дерби
Единственный гол в ворота "Эспаньола" забил голландский легионер "Барсы" Мемфис Депай, на 48-й минуте он отличился с пенальти.
Фото © ТАСС / EPA
"Барселона" провела первый матч под руководством нового главного тренера — легенды клуба Хави. Соперником сине-гранатовых в рамках 14-го тура чемпионата Испании был другой клуб из столицы Каталонии — "Эспаньол".
🌟 𝐃𝐄𝐁𝐔𝐓 𝐘 𝐕𝐈𝐂𝐓𝐎𝐑𝐈𝐀 🌟— LaLiga (@LaLiga) November 20, 2021
¡La 'Era Xavi' en el @FCBarcelona_es arranca con éxito! #LaLigaSantander pic.twitter.com/KEPTM8xTmJ
Единственный гол в дерби забил голландский легионер "Барсы" Мемфис Депай, на 48-й минуте он отличился с пенальти. После этой победы "Барселона" занимает шестое место в турнирной таблице, имея 20 очков. От лидирующей "Севильи" каталонцы отстают на восемь очков. При этом потенциальным лидером является мадридский "Реал", у которого 27 очков и матч в запасе.
Следующую игру в рамках чемпионата Испании "Барселона" проведёт 27 ноября на выезде с "Вильярреалом". А 23-го числа сине-гранатовых ждёт домашний матч Лиги чемпионов против португальской "Бенфики".
Хави является воспитанником "Барселоны". За 17 сезонов он выиграл с командой 25 трофеев, в том числе четырежды Лигу чемпионов. После ухода из каталонского клуба в 2015 году хавбек отправился в катарский "Аль-Садд", где по окончании спортивной карьеры работал главным тренером. На посту главного тренера "Барселоны" он сменил уволенного голландца Рональда Кумана. 8 ноября Хави подписал контракт до лета 2024 года.
Ранее стало известно, что самый титулованный футболист в мире вернулся в "Барселону".
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