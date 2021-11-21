В Ленинградской области во время аварии из багажника автомобиля выпало изуродованное тело мужчины. Об этом сообщает портал 47news.

Видео с места ДТП в Ленобласти, при котором из багажника автомобиля выпало тело мужчины. Видео © VK / spb_today

По его данным, инспекторы ГИБДД обнаружили труп 20 ноября около 05:00 на 24-м километре трассы А-121 "Сортавала" возле развязки с деревней Керро. Тело с перерезанным горлом лежало рядом с автомобилем Mitsubishi Galant, который врезался в столб. Очевидцы рассказали, что после ДТП из машины выбежали двое или трое человек, они скрылись в лесу.

В СУ СКР по Ленобласти сообщили журналистам, что при осмотре места происшествия в багажнике были обнаружены две лопаты. По данным СМИ, убитому было 50 лет, он проживал в Санкт-Петербурге и имел небольшой бизнес — шиномонтаж.