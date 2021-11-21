Президент Болгарии Радев вновь назвал Крым российским, но с оговоркой

Президент Болгарии Румен Радев вновь назвал Крым частью России. При этом он заявил, что полуостров якобы аннексирован, сообщает btv.

"Нет никакой драмы. Вопрос абсолютно ясен. Аннексия Крыма является нарушением международного права, но, как я и сказал вчера вечером, есть политические реалии и на данный момент Крым является российским", — ответил Радев главе МИД Украины Дмитрию Кулебе, который ранее назвал заявление болгарского президента ударом по дружеским отношениям между странами.

Во время недавних политических дебатов Радев заявил, что Крым "в настоящий момент русский". Политик добавил, что санкции не дают никакого эффекта, и призвал к диалогу с РФ. После этого МИД Украины вызвал посла Болгарии.