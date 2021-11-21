Новый рекорд по вакцинации от ковида установлен в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге зафиксирован новый рекорд по вакцинации от коронавируса за сутки — привилось более 38,8 тысячи человек. Об этом сообщает Комитет по здравоохранению Северной столицы.

"За минувшую пятницу установлен новый рекорд по вакцинации: привито первым компонентом вакцины 20 890 человек, а всего сделано 38 833 инъекции. Это абсолютный максимум с начала кампании по массовой вакцинации жителей города", — говорится в сообщении Комздрава в "Телеграме".

Как сообщается на сайте стопкоронавирус.рф, по данным на 19 ноября в Петербурге первым компонентом привились 2 626 031 жителей, обоими — 2 331 947. Уровень коллективного иммунитета составляет 67,1%.