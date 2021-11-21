Россияне стали чаще вкладываться в золото

В 2021 году спрос на инвестиции в золото вырос на 30% в сравнении с 2020 годом. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на крупные банки.

По словам руководителя группы товарных рынков ПСБ Сергея Устименко, также популярностью пользуется палладий. Кроме того, в четыре раза по сравнению с началом года выросли продажи инвестиционных монет. Одна из причин этой тенденции, по словам эксперта, ожидание дальнейшего роста мировых цен на золото и драгметаллы на фоне растущей инфляции в США и других странах.

"Спрос на инструменты, связанные с золотом, за последний год вырос на 23%. Суммарный портфель по вложениям клиентов в фонды, инвестирующие в золотодобывающие компании и их акции, приблизился к 8,2 миллиарда рублей", — добавил эксперт "Открытие брокер" Роман Ватутин.

В настоящее время целесообразно вкладываться в ликвидную форму золота, то есть биржевые контракты, фьючерсы и фонды, подразумевающие производные инструменты на основе физического металла, пояснил начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом финанс" Георгий Ващенко. Он отметил, что их можно быстро купить и продать, а хранение не требует затрат.