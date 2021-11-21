Президент Белоруссии Лукашенко предупредил о риске ядерной войны с участием НАТО и России

"Вы молиться на нас должны до сих пор. Молиться, потому что мы воевали против фашизма. Вроде в коалиции с вами, вы не помните? Вы за Вторую мировую войну с белорусским народом ещё не рассчитались, за те потери, которые мы понесли. Ещё сто лет не прошло с начала войны, а вы уже ворвались опять в этот дом и пытаетесь новую войнушку развязать", — сказал Лукашенко, обращаясь к британскому журналисту.