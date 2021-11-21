Президент Белоруссии Лукашенко предупредил о риске ядерной войны с участием НАТО и России
Политик также отметил, что Запад ещё не рассчитался с белорусским народом за потери во Второй мировой.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото © ТАСС / Николай Петров
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о риске ядерной войны с участием НАТО и России. Об этом он рассказал в интервью Би-би-си, кадры беседы опубликовал телеграм-канал "Пул первого".
"Вы молиться на нас должны до сих пор. Молиться, потому что мы воевали против фашизма. Вроде в коалиции с вами, вы не помните? Вы за Вторую мировую войну с белорусским народом ещё не рассчитались, за те потери, которые мы понесли. Ещё сто лет не прошло с начала войны, а вы уже ворвались опять в этот дом и пытаетесь новую войнушку развязать", — сказал Лукашенко, обращаясь к британскому журналисту.
По словам политика, если в Белоруссии начнётся война, то будут втянуты НАТО и Россия.
"Это ядерная война", — заключил Лукашенко.
Ранее Лукашенко предостерёг Запад от попыток начать третью мировую войну, отметив, что в ней не будет победителей.
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