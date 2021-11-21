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Президент Белоруссии Лукашенко предупредил о риске ядерной войны с участием НАТО и России

Политик также отметил, что Запад ещё не рассчитался с белорусским народом за потери во Второй мировой.

20 ноября, 22:06

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото © ТАСС / Николай Петров

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о риске ядерной войны с участием НАТО и России. Об этом он рассказал в интервью Би-би-си, кадры беседы опубликовал телеграм-канал "Пул первого".

"Вы молиться на нас должны до сих пор. Молиться, потому что мы воевали против фашизма. Вроде в коалиции с вами, вы не помните? Вы за Вторую мировую войну с белорусским народом ещё не рассчитались, за те потери, которые мы понесли. Ещё сто лет не прошло с начала войны, а вы уже ворвались опять в этот дом и пытаетесь новую войнушку развязать", — сказал Лукашенко, обращаясь к британскому журналисту.

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По словам политика, если в Белоруссии начнётся война, то будут втянуты НАТО и Россия.

"Это ядерная война", — заключил Лукашенко.

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Ранее Лукашенко предостерёг Запад от попыток начать третью мировую войну, отметив, что в ней не будет победителей.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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