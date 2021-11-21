Военный эксперт Кравчук назвал самое слабое место армии Украины

В Вооружённые силы Украины нанимают кадры по принципу лояльности к руководству страны. Об этом заявил военный эксперт Анатолий Кравчук в эфире телеканала "Украина 24".

"Наши вооружённые силы сегодня, к сожалению, слишком политизированы. Там не подбирают людей по профессиональному принципу, а подбирают таких, которые будут верны политическому курсу партии. Чем выше должность — тем больше работает этот принцип", — пояснил специалист.

Кравчук добавил, что такой механизм подбора действует для высших должностей, а на низших важно иметь "преданность любому командиру".

Согласно данным недавнего опроса, проведённого украинскими СМИ, в армии растёт недовольство. Во всех подразделениях ВСУ не хватает от 40% до 70% личного состава. При этом военнослужащие отказываются продлевать контракты. По словам респондентов, мотивация у контрактников "ниже плинтуса", речь о патриотизме и готовности принимать участие в войне не идёт.