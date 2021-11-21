Последнее видео погибшего в ДТП на Кутузовском проспекте блогера Саида Губденского посмотрело более двух с половиной миллионов пользователей, под постом оставлено более 21 тысячи комментариев. Ролик размещён в "Инстаграме".

Видео зафиксировало, как Губденский ездит по Москве вместе со своим другом. Спортивный автомобиль несколько раз нарушает правила дорожного движения, в том числе в пятистах метрах от места будущей аварии. Также на кадрах видно, что, несмотря на оживлённое движение на Кутузовском проспекте, автомобиль разворачивается через две сплошные. Пользователи под постом оставили свои соболезнования, однако отметили, что случившаяся авария — закономерный итог такого поведения и "игр в шашки" на дороге.