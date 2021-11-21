"Подожди, брат, это Кутузовский, не надо": Пророческие слова блогера Саида Губденского перед гибелью в ДТП в Москве попали на видео
В своём последнем ролике, который уже набрал более 2,5 млн просмотров, блогер показал, как ездит по столице со своим другом. При этом на кадрах видно, что они несколько раз нарушают ПДД.
Саид Губденский. Фото © Instagram / said.gubdenskiy
Последнее видео погибшего в ДТП на Кутузовском проспекте блогера Саида Губденского посмотрело более двух с половиной миллионов пользователей, под постом оставлено более 21 тысячи комментариев. Ролик размещён в "Инстаграме".
В начале видео Губденский обращается к своему приятелю за рулём со словами, которые можно считать пророческими.
"Подожди, брат, это Кутузовский, не надо", — говорит блогер.
Видео зафиксировало, как Губденский ездит по Москве вместе со своим другом. Спортивный автомобиль несколько раз нарушает правила дорожного движения, в том числе в пятистах метрах от места будущей аварии. Также на кадрах видно, что, несмотря на оживлённое движение на Кутузовском проспекте, автомобиль разворачивается через две сплошные. Пользователи под постом оставили свои соболезнования, однако отметили, что случившаяся авария — закономерный итог такого поведения и "игр в шашки" на дороге.
Как сообщал Лайф, авария произошла на Кутузовском проспекте Москвы в районе дома № 31. В результате столкновения иномарок Mercedes, Volvo и BMW погиб сам блогер, который был за рулём последней, и его пассажир — мировой рекордсмен по драг-рейсингу, президент Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Республики Дагестан Заур Ибрагимов. Также выяснилось, что автомобиль Mercedes, который протаранил Губденский, принадлежит бизнесмену из списка Forbes. Попытки врачей спасти блогера и его друга после страшного ДТП попали на видео, а камеры сняли BMW Губденского на Кутузовском проспекте за секунды до ДТП.
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