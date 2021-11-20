В погоне за подписотой: Скандальный автоблогер Губденский убился сам и погубил компаньона В субботу на Кутузовском проспекте произошло смертельное ДТП: видеоблогер Саид Губденский и его приятель погибли. В аварии пострадал водитель бизнесмена из списка "Форбс" Ратмира Тимашева. 20 ноября, 20:34 Фото © Агентство "Москва"

Авария произошла по вине 28-летнего Губденского: за рулём новой иномарки BMW четвёртой серии он мчался на огромной скорости по Кутузовскому проспекту. На мокрой дороге машину занесло, и она вылетела на встречную полосу, где врезалась в автомобили Mercedes-Benz и Volvo. В результате столкновения сам Губденский (настоящее имя — Магомедсаид Зайнудинов) вылетел из машины и погиб на месте. Двух пассажиров зажало в салоне. Одного из них врачи пытались спасти на месте, затем доставили в реанимацию, где он и умер, не приходя в сознание.

Mercedes, в который врезался BMW, принадлежит крупному бизнесмену Ратмиру Тимашеву — основателю компаний Aelita Software и Veeam Software. После окончания Московского физико-технического института — авторитетного во всём мире "ракетного" вуза — Тимашев эмигрировал в США. Там же зарегистрированы его главные компании. В 2018 году с состоянием в 700 миллионов долларов он входил в топ-200 богатейших бизнесменов России, потому что является и российским гражданином. Согласно базе СПАРК, Тимашев владеет здесь небольшими фирмами по аренде имущества. По предварительным данным, самого предпринимателя в машине не было. Его водитель хоть и пострадал, но от госпитализации отказался, как и второй пассажир "мерседеса".

Следователи и эксперты выясняют обстоятельства аварии. Помимо того что Губденский "играл в шашки" на мокрой дороге, очевидцы ДТП заметили, что на BMW до сих пор стояла летняя резина, что тоже могло стать смертельным фактором в такую погоду и на такой скорости.

Свой новый BMW Губденский купил всего неделю назад. Он даже не успел получить номера. Четыре дня назад Губденский опубликовал видео, на котором нарушает скоростной режим, называя BMW "машиной мечты". Последнюю неделю блогер объезжал купе, катаясь по столице на большой скорости, создавая аварийные ситуации.

По предварительным данным, второй погибший — партнёр Губденского по бизнесу Заур Ибрагимов. Их тюнинг-ателье ZR Performance как раз находится рядом, по адресу Кутузовский проспект, 36. Вскоре после смертельного ДТП туда стали съезжаться друзья бизнесменов.

Ибрагимов также являлся президентом Федерации автомобильного спорта Дагестана и совладельцем ряда коммерческих структур. Год назад на соревнованиях по драг-рейсингу Ибрагимов установил скоростной рекорд.

Действующие юрлица Ибрагимова © СПАРК

Всего пару дней назад Махачкалинский суд заочно арестовал одного из деловых партнёров Ибрагимова — и. о. генерального директора компании "Электрон" Камала Кимпаева, с которым они вместе владели региональной общественной организацией "Федерация автомобильного и мотоциклетного спорта Республики Дагестан".

Саид Губденский Фото © instagram / said.gubdenskiy

Ранее Губденский оправдывал другого популярного блогера, попавшего в аварию, — Эдварда Била. Он призывал не нарушать правила, но, судя по всему, это был обычный хайп. На соцсети погибшего подписано почти полмиллиона человек. Блогер занимался автомобильной тематикой, мечтал стать королём российского автобизнеса, был другом скандально известного блогера Михаила Литвина. Губденский поддерживал интерес к себе экстремальным поведением на дороге, собирая подписчиков.

В 2020 году Губденского уже лишали прав за то, что повесил на машину подложные номера — от снятого с учёта автомобиля "Лада-Веста".

Авторы Станислав Сенькин