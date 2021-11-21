Более 75 направлявшихся в Европу мигрантов утонули у берегов Ливии
Всего с начала года в Средиземном море погибло уже более 1,3 тысячи беженцев.
Фото © ТАСС / Contacto via ZUMA Press
Более 75 мигрантов, которые на лодке направлялись в Европу, утонули в Средиземном море у берегов Ливии. Об этом сообщает офис Международной организации по миграции.
"По словам 15 выживших, спасённых рыбаками и доставленных в город Зувара, более 75 мигрантов, отправившихся из Ливии, утонули", — говорится в сообщении офиса в "Твиттере".
Уточняется, что трагедия произошла 17 ноября.
По данным Международной организации по миграции, в 2021 году в Средиземном море погибло уже более 1,3 тысячи человек.
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