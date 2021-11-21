Более 75 направлявшихся в Европу мигрантов утонули у берегов Ливии

Более 75 мигрантов, которые на лодке направлялись в Европу, утонули в Средиземном море у берегов Ливии. Об этом сообщает офис Международной организации по миграции.

"По словам 15 выживших, спасённых рыбаками и доставленных в город Зувара, более 75 мигрантов, отправившихся из Ливии, утонули", — говорится в сообщении офиса в "Твиттере".

Уточняется, что трагедия произошла 17 ноября.