Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 ноября 2021, 02:53

Более 75 направлявшихся в Европу мигрантов утонули у берегов Ливии

Всего с начала года в Средиземном море погибло уже более 1,3 тысячи беженцев.

Более 75 мигрантов, которые на лодке направлялись в Европу, утонули в Средиземном море у берегов Ливии. Об этом сообщает офис Международной организации по миграции.

"По словам 15 выживших, спасённых рыбаками и доставленных в город Зувара, более 75 мигрантов, отправившихся из Ливии, утонули", — говорится в сообщении офиса в "Твиттере".

МЧС Белоруссии насчитало 2 тысячи беженцев в центре "Брузги" на границе с Польшей
МЧС Белоруссии насчитало 2 тысячи беженцев в центре "Брузги" на границе с Польшей

Уточняется, что трагедия произошла 17 ноября.

По данным Международной организации по миграции, в 2021 году в Средиземном море погибло уже более 1,3 тысячи человек.

Лодка с 70 нелегальными мигрантами пропала в Средиземном море
Лодка с 70 нелегальными мигрантами пропала в Средиземном море

Ранее в Белоруссии рассказали о новых попытках Польши, Литвы и Латвии вытеснить беженцев.

BannerImage

Фото © ТАСС / Contacto via ZUMA Press

Никита Никонов
  • Новости
  • Ливия
  • мигранты
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar