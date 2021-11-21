НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Байден назвал 2021 год самым смертоносным для американцев-трансгендеров

По словам политика, в США с января погибло по меньшей мере 46 трансгендеров.

21 ноября, 00:23

Президент США Джо Байден. Фото © ТАСС / АР

Президент США Джо Байден произнёс речь по случаю Дня памяти трансгендеров, назвав 2021 год "самым смертоносным" для трансгендерных американцев.

По словам политика, в США с января погибло по меньшей мере 46 представителей данного сообщества, при этом "каждая из этих жизней была драгоценна".

Учитель-трансгендер из США счёл нормальным желание хотеть секса с детьми

Учитель-трансгендер из США счёл нормальным желание хотеть секса с детьми

"Слишком много трансгендеров всё ещё живут в страхе и сталкиваются с системными препятствиями на пути к свободе и равенству", — заявил Байден.

Глава Белого дома добавил, что трансгендеры — это одни из самых храбрых американцев, которых он когда-либо знал.

Американцев возмутило присвоение звания адмирала женщине-трансгендеру

Американцев возмутило присвоение звания адмирала женщине-трансгендеру

Ранее глава Пентагона заявил о неуязвимости армии США с трансгендерами.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1