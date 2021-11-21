НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

CNN раскрыл детали проекта первой оборонной стратегии Евросоюза

Документ предполагает создание групп быстрого реагирования для выполнения конкретных задач, например эвакуации мирных жителей или поддержания порядка на границах.

21 ноября, 00:17

Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance

Европейский союз допускает возможность развернуть до пяти тысяч военнослужащих для быстрого реагирования в случае кризисных ситуаций. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на копию проекта первой военной концепции ЕС "Стратегический компас".

Во Франции призвали НАТО смириться со скорым появлением общеевропейской армии

Во Франции призвали НАТО смириться со скорым появлением общеевропейской армии

Для этих целей предполагается использовать группы быстрого реагирования, в которые входят военнослужащие стран – участниц блока. Они будут создаваться для конкретных задач, например эвакуации мирных граждан (как в Афганистане) или поддержания порядка на границах. Участие всех 27 стран для отдельных миссий не потребуется, однако для развёртывания войск необходимо одобрение всех государств-участников.

Также в документе отмечается важность совместного подхода к оборонным закупкам, исследованиям и разведкам, что позволит в будущем сделать блок эффективнее и конкурентоспособнее. Более 20 официальных лиц Евросоюза подтвердили, что сообществу необходимо принять меры для сохранения Европы в безопасности.

Во Франции назвали три "пороховые бочки" Европы, где может разразиться большая война

Во Франции назвали три "пороховые бочки" Европы, где может разразиться большая война

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что министры обороны стран ЕС на неформальной встрече 2 сентября в Любляне обсуждали концепцию новой системы обороны сообщества и планы создания сил быстрого реагирования. Её утверждение, как ожидается, произойдёт в марте 2022 года. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в случае, если Евросоюз захочет создать собственные вооружённые силы, это может ослабить альянс и привести к расколу Европы.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1