CNN раскрыл детали проекта первой оборонной стратегии Евросоюза

Европейский союз допускает возможность развернуть до пяти тысяч военнослужащих для быстрого реагирования в случае кризисных ситуаций. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на копию проекта первой военной концепции ЕС "Стратегический компас".

Для этих целей предполагается использовать группы быстрого реагирования, в которые входят военнослужащие стран – участниц блока. Они будут создаваться для конкретных задач, например эвакуации мирных граждан (как в Афганистане) или поддержания порядка на границах. Участие всех 27 стран для отдельных миссий не потребуется, однако для развёртывания войск необходимо одобрение всех государств-участников.

Также в документе отмечается важность совместного подхода к оборонным закупкам, исследованиям и разведкам, что позволит в будущем сделать блок эффективнее и конкурентоспособнее. Более 20 официальных лиц Евросоюза подтвердили, что сообществу необходимо принять меры для сохранения Европы в безопасности.