CNN раскрыл детали проекта первой оборонной стратегии Евросоюза
Документ предполагает создание групп быстрого реагирования для выполнения конкретных задач, например эвакуации мирных жителей или поддержания порядка на границах.
Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance
Европейский союз допускает возможность развернуть до пяти тысяч военнослужащих для быстрого реагирования в случае кризисных ситуаций. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на копию проекта первой военной концепции ЕС "Стратегический компас".
Для этих целей предполагается использовать группы быстрого реагирования, в которые входят военнослужащие стран – участниц блока. Они будут создаваться для конкретных задач, например эвакуации мирных граждан (как в Афганистане) или поддержания порядка на границах. Участие всех 27 стран для отдельных миссий не потребуется, однако для развёртывания войск необходимо одобрение всех государств-участников.
Также в документе отмечается важность совместного подхода к оборонным закупкам, исследованиям и разведкам, что позволит в будущем сделать блок эффективнее и конкурентоспособнее. Более 20 официальных лиц Евросоюза подтвердили, что сообществу необходимо принять меры для сохранения Европы в безопасности.
Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что министры обороны стран ЕС на неформальной встрече 2 сентября в Любляне обсуждали концепцию новой системы обороны сообщества и планы создания сил быстрого реагирования. Её утверждение, как ожидается, произойдёт в марте 2022 года. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в случае, если Евросоюз захочет создать собственные вооружённые силы, это может ослабить альянс и привести к расколу Европы.
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