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Украина получила первую партию угля из США

Всего планируется семь поставок общим объёмом 470 тысяч тонн.

21 ноября, 00:47

Фото © ТАСС / Александр Река

На Украину прибыло первое судно с углём из США. Об этом сообщается на сайте частной ДТЭК "Энерго".

"Сегодня на Украину прибыло первое из семи законтрактованных ДТЭК судов с углём из США и Колумбии. <...> Объём первой поставки составил 60,5 тысячи тонн", — говорится в сообщении.

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В компании уточнили, что уголь предназначен для нужд государственных ТЭС ПАО "Центрэнерго". Прибытие следующей партии угля в Незалежную ожидается до конца ноября. Также четыре партии прибудут в декабре и одна в январе. Общий объём поставок — 470 тысяч тонн.

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Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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