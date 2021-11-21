Украина получила первую партию угля из США

На Украину прибыло первое судно с углём из США. Об этом сообщается на сайте частной ДТЭК "Энерго".

"Сегодня на Украину прибыло первое из семи законтрактованных ДТЭК судов с углём из США и Колумбии. <...> Объём первой поставки составил 60,5 тысячи тонн", — говорится в сообщении.

В компании уточнили, что уголь предназначен для нужд государственных ТЭС ПАО "Центрэнерго". Прибытие следующей партии угля в Незалежную ожидается до конца ноября. Также четыре партии прибудут в декабре и одна в январе. Общий объём поставок — 470 тысяч тонн.