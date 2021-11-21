Украина получила первую партию угля из США
Всего планируется семь поставок общим объёмом 470 тысяч тонн.
Фото © ТАСС / Александр Река
На Украину прибыло первое судно с углём из США. Об этом сообщается на сайте частной ДТЭК "Энерго".
"Сегодня на Украину прибыло первое из семи законтрактованных ДТЭК судов с углём из США и Колумбии. <...> Объём первой поставки составил 60,5 тысячи тонн", — говорится в сообщении.
В компании уточнили, что уголь предназначен для нужд государственных ТЭС ПАО "Центрэнерго". Прибытие следующей партии угля в Незалежную ожидается до конца ноября. Также четыре партии прибудут в декабре и одна в январе. Общий объём поставок — 470 тысяч тонн.
Ранее стало известно, что на Украине отключилось 90% мощностей государственных ТЭС. 60% простаивают из-за нехватки угля, остальные — по причине ремонта.
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