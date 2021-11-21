Болгары оценили новое высказывание своего президента о Крыме

Читатели болгарского издания "Факты" прокомментировали новое заявление президента страны Румена Радева. Ранее политик вновь назвал Крым российским, но при этом заявил, что полуостров якобы аннексирован.

"Вермахт завоевал Крым после тяжёлых потерь Красной армии. С ещё большими потерями под Севастополем Крым снова в составе СССР. Где тогда были украинцы?" — написал Бай Шиле.

"В принципе, он абсолютно прав! Крым — русский!" — отметил Ами.

"Историю не видел, но с XVI века Крым российский, если не ошибаюсь?!" — написал ДЪЛБОКО ВИЖДАЩ.

"Правильно. И никто не может отрицать: на данный момент Крым является территорией России", — полагает JEFF.

Ранее украинский эксперт Олег Жданов заявил о возможности признания ЕС Крыма российским. По мнению полковника запаса, к этому может привести кризис с беженцами на границе Белоруссии и Польши.