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Тело 13-летнего подростка найдено в подъезде в Саратове

По некоторым данным, ребёнок принял наркотические вещества.

21 ноября, 02:38

Фото © Официальный сайт СУ СКР по Саратовской области

Вечером 20 ноября в подъезде одного из многоквартирных домов Саратова было найдено тело 13-летнего подростка. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по региону.

По данным следствия, 20 ноября 2021 года в вечернее время в подъезде одного из жилых домов по улице Соколовой в городе Саратове на лестничной площадке пятого этажа обнаружено тело 13-летнего подростка. Прибывшие по вызову медики бригады скорой помощи констатировали его смерть", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что признаков насильственной смерти на теле ребёнка не выявлено. Портал "Взгляд-инфо" сообщает, что, по одной из версий, подросток принял наркотики. Следственный комитет проводит проверку.

Ранее в Свердловской области при страшном пожаре погибли двое детей. Возгорание могло возникнуть из-за щели в дымоходе трубы, из которой вылетела искра. Отец погибших ранее был судим, мать тоже привлекалась за неисполнение родительских обязанностей.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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