Тело 13-летнего подростка найдено в подъезде в Саратове

Вечером 20 ноября в подъезде одного из многоквартирных домов Саратова было найдено тело 13-летнего подростка. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по региону.

По данным следствия, 20 ноября 2021 года в вечернее время в подъезде одного из жилых домов по улице Соколовой в городе Саратове на лестничной площадке пятого этажа обнаружено тело 13-летнего подростка. Прибывшие по вызову медики бригады скорой помощи констатировали его смерть", — говорится в сообщении.

Отмечается, что признаков насильственной смерти на теле ребёнка не выявлено. Портал "Взгляд-инфо" сообщает, что, по одной из версий, подросток принял наркотики. Следственный комитет проводит проверку.