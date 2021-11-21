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Более 12 тысяч музыкантов в Венесуэле исполнили Чайковского и побили рекорд России

Если РФ вдвое увеличит свой оркестр, Венесуэла поступит так же, пообещал президент страны Николас Мадуро.

21 ноября, 02:22

Кадр из видео © YouTube / El Pitazo

В столице Венесуэлы Каракасе установлен новый рекорд Гиннесса по численности оркестра. Об этом сообщил президент страны Николас Мадуро.

"Сегодня Венесуэла установила рекорд Гиннесса за [концерт, исполненный] самым большим симфоническим оркестром. Раньше рекорд Гиннесса принадлежал России. Если Россия увеличит вдвое оркестр, мы тоже удвоим", — сказал Мадуро.

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Сам концерт состоялся ещё 13 ноября. В нём участвовало 12 098 музыкантов из системы молодёжных и детских оркестров и хоров Венесуэлы. Они исполнили "Славянский марш" Петра Ильича Чайковского. Предыдущий рекорд был установлен в России в 2019 году. Тогда оркестр из более чем восьми тысяч музыкантов исполнил гимн РФ на стадионе в Санкт-Петербурге.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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