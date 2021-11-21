Более 12 тысяч музыкантов в Венесуэле исполнили Чайковского и побили рекорд России

"Сегодня Венесуэла установила рекорд Гиннесса за [концерт, исполненный] самым большим симфоническим оркестром. Раньше рекорд Гиннесса принадлежал России. Если Россия увеличит вдвое оркестр, мы тоже удвоим", — сказал Мадуро.

Сам концерт состоялся ещё 13 ноября. В нём участвовало 12 098 музыкантов из системы молодёжных и детских оркестров и хоров Венесуэлы. Они исполнили "Славянский марш" Петра Ильича Чайковского. Предыдущий рекорд был установлен в России в 2019 году. Тогда оркестр из более чем восьми тысяч музыкантов исполнил гимн РФ на стадионе в Санкт-Петербурге.