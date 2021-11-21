CBS: Американская разведка связала "вторжение" России на Украину с наступлением холодов
В Соединённых Штатах вновь заявили, что РФ якобы готовится напасть на Незалежную. В Кремле подобные высказывания ранее окрестили пустым нагнетанием напряжённости.
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Разведка США предупреждает европейских союзников о том, что Россия якобы готовит "военное вторжение" на Украину. При этом отмечается, что вероятность подобного сценария растёт по мере похолодания, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на неких американских чиновников.
"Вторжение зависит от погодных условий, но может произойти в течение нескольких недель, если не будет вмешательства Запада", — передаёт телеканал.
Ранее газета The New York Times со ссылкой на американских и европейских официальных лиц заявила, что США призвали союзников вместе помешать России "вторгнуться" на Украину. А американский сенатор Роберт Менендес предложил ввести санкции против РФ в случае "вторжения" в Незалежную. Вице-спикер Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв счёл эту угрозу "размахиванием дубинкой без повода".
В последнее время некоторые западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны, в том числе на Украину. Так, ранее в постпредстве РФ при ООН заявили, что Россия не планирует вторжения в Незалежную. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться на Украину. К слову, даже в Киеве опровергли данные о наращивании российских войск у границы. В Минобороны страны заявили, что ничего такого зафиксировано не было. А военный эксперт объяснил, кому выгоден фейк о "русских танках у границ Незалежной".
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