Пропавшая после обвинений в адрес чиновника китайская теннисистка появилась на публике

Пропавшая после обвинений в адрес чиновника китайская теннисистка Шуай Пэн появилась на публике. Видео © Twitter / HuXijin_GT

Известная китайская теннисистка, бывшая первая ракетка мира в парном разряде Шуай Пэн появилась на публике впервые за несколько недель. Видео с ней опубликовал в "Твиттере" главный редактор газеты Global Times Ху Сицзинь.

Отмечается, что Шуай Пэн посетила церемонию открытия финала соревнований по теннису среди подростков. Ранее спортсменка в сети Weibo рассказала о внебрачной связи с бывшим вице-премьером Госсовета Китая Гаоли Чжаном, обвинив его в сексуальном насилии. В течение получаса её пост был удалён, а сама Шуай Пэн перестала выходить на связь. Руководство Женской теннисной ассоциации (WTA) пригрозило в связи с этой ситуацией прекратить проведение турниров в КНР.