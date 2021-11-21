Пропавшая после обвинений в адрес чиновника китайская теннисистка появилась на публике
Шуай Пэн посетила церемонию открытия финала соревнований среди подростков, сообщили местные журналисты.
Кадр из видео © Twitter / HuXijin_GT
Пропавшая после обвинений в адрес чиновника китайская теннисистка Шуай Пэн появилась на публике. Видео © Twitter / HuXijin_GT
Известная китайская теннисистка, бывшая первая ракетка мира в парном разряде Шуай Пэн появилась на публике впервые за несколько недель. Видео с ней опубликовал в "Твиттере" главный редактор газеты Global Times Ху Сицзинь.
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Отмечается, что Шуай Пэн посетила церемонию открытия финала соревнований по теннису среди подростков. Ранее спортсменка в сети Weibo рассказала о внебрачной связи с бывшим вице-премьером Госсовета Китая Гаоли Чжаном, обвинив его в сексуальном насилии. В течение получаса её пост был удалён, а сама Шуай Пэн перестала выходить на связь. Руководство Женской теннисной ассоциации (WTA) пригрозило в связи с этой ситуацией прекратить проведение турниров в КНР.
Шуай Пэн 35 лет. Она является победительницей турниров Большого шлема "Роллан Гаррос" и Уимблдон в парном разряде. 17 февраля 2014 года она заняла первую строчку в рейтинге парных игроков. В одиночном рейтинге её наивысшая позиция 14-я.
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