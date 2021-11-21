Спецоперация в Поднебесной: Знаменитая китайская теннисистка исчезла после обвинений в адрес высокопоставленного чиновника Руководство Женской теннисной ассоциации (WTA) грозится в связи с этой ситуацией прекратить проведение турниров в Поднебесной. 20 ноября, 21:40 Фото © WTA

Бывшая первая ракетка мира в парном разряде китайская теннисистка Шуай Пэн рассказала о внебрачной связи с бывшим вице-премьером Госсовета Китая Гаоли Чжаном. Она опубликовала длинный пост с подробностями своей личной жизни в китайской социальной сети Weibo.

Само по себе признание 35-летней теннисистки уже является оглушительным скандалом. Стоит ли говорить, что в Китае не принято делиться подробностями частной жизни высокопоставленных партийных деятелей. Ещё больше всех шокировало то, что спортсменка в своём посте обвинила Гаоли Чжана в принуждении к сексу. Это уже просто что-то невиданное.

— Мне всё равно, если я просто разбиваю яйца о скалу, если мотыльком направляюсь прямо в огонь. Хочу рассказать всем правду о том, что произошло между нами. По большому счёту, мы все только притворяемся такими хорошими, — написала Шуай Пэн.

Если вы не следили внимательно за спортивными успехами китайской теннисистки, напомним, что она занимала первое место в рейтинге WTA в парном разряде в течение 20 недель — с февраля по июль 2014 года. Всего Шуай Пэн выиграла 25 турниров WTA (23 в парном разряде и два в одиночном). В 2013-м китаянка победила в парах, в том числе на Уимблдоне и итоговом турнире, в 2014-м — на "Ролан Гаррос".

Спецоперация в Интернете

После появления её скандального признания в китайском Интернете началась настоящая спецоперация. В течение получаса пост Шуай Пэн в сети Weibo был удалён. Были заблокированы все комментарии на странице теннисистки, на которую подписано 500 тысяч человек. Также было сделано всё, чтобы из свободного доступа исчезли все скрины и упоминания об исповеди спортсменки.

Как оказалось, это были только цветочки. После публикации Шуай Пэн перестала выходить на связь. Широкая спортивная общественность буквально закипела. В "Твиттере" начал набирать популярность флешмоб #WhereIsPengShuai (#гдеШуайПэн). Его уже поддержали Серена Уильямс, Стэн Вавринка, Евгений Кафельников, Ким Клейстерс, Агнешка Радваньская, Патрик Макинрой и многие другие звёздные теннисисты. Присоединился даже футболист "Барселоны" Жерар Пике.

На днях Китайский государственный новостной телеканал CGTN опубликовал письмо, которое Шуай Пэн якобы написала главе WTA Стиву Саймону. В нём говорится, что теннисистка сейчас отдыхает у себя дома, пост на Weibo был выпущен без её согласия, а никакого принуждения к сексу не было и в помине.

— Мои слова были опубликованы без моего разрешения. Все обвинения являются ложными. Я сейчас нахожусь в безопасности, никуда не пропала, просто отдыхаю у себя дома. Прошу всех журналистов перед публикацией новостей обо мне заверять их у меня, — было написано в письме.

В подлинность письма Шуай Пэн никто не верит

Ничуть не удивительно, что публикация китайского телеканала не сняла и части вопросов о Шуай Пэн. У кого-то это письмо вызвало сомнения, кто-то в его подлинность просто не поверил. Вот и глава WTA Саймон, которому были адресованы слова теннисистки, подозревает китайское руководство в обмане.

— Может быть, её вынудили это написать или написали за неё. Этого мы точно не знаем. Но считать это письмо подлинным у нас нет никаких оснований. Не успокоимся, пока не поговорим с ней лично, — заявил руководитель всего женского тенниса.

Мало того, Саймон пригрозил китайской стороне разрывом всех отношений. По его словам, если ситуация с местонахождением Шуай Пэн в ближайшее время не прояснится, проведение теннисных турниров в Поднебесной может быть прекращено.

— Сейчас мы находимся на перепутье. Зачастую мы ставим бизнес и политику на первое место, но сейчас совсем другая история. Мы готовы уйти из Китая, несмотря на то что это будет сопряжено с огромными проблемами и потерями. Ситуация с Шуай Пэн важнее бизнеса. Женщин должны уважать, — отметил он.

Требуется срочно провести расследование

Самая титулованная из ныне выступающих теннисисток — Серена Уильямс — заявила, что новость об исчезновении Шуай Пэн после обвинений в адрес высокопоставленного китайского чиновника шокировала её. Американка потребовала проведения тщательного расследования.

— Я опустошена и потрясена, узнав, что произошло с Шуай Пэн. Надеюсь, что она в безопасности, в ближайшее время выйдет на связь. Мы не должны молчать, нужно провести тщательное расследование, — отметила 23-кратная победительница турниров Большого шлема.

Глава Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) Андреа Гауденци присоединился к требованиям WTA. Не смог не отреагировать на происходящее и лидер мужского тенниса Новак Джокович. Серб поддержал родственников Шуай Пэн и выразил надежду, что со спортсменкой всё в порядке.

— У меня мало информации, но то, что я об этом знаю, шокирует. В последние годы мы часто виделись на турнирах. Это просто ужасно, надеюсь, с ней всё в порядке. Могу себе представить, что сейчас чувствуют члены её семьи, — говорит первая ракетка мира.

ООН попросила Китай предоставить информацию о местонахождении Шуай Пэн. Пресс-секретарь Управления верховного комиссара по правам человека Лиз Тросселл считает необходимым не только в срочном порядке найти теннисистку, но и провести расследование в связи с её обвинениями в адрес бывшего вице-премьера Китая.

— Необходимо точно определить её местонахождение и удостовериться в её благополучии. Кроме того, нужно провести тщательное расследование в связи с обвинениями в принуждении к сексу. После резонансных публикаций в соцсетях Шуай Пэн не выходила на связь, и это пугает, — заявила Тросселл.

Отметим, что сейчас в Китае идёт последний этап подготовки к зимней Олимпиаде, проведение которой запланировано в феврале в Пекине. Страна и так подвергается мощнейшей атаке со стороны Запада. Многие призывают к бойкоту Игр из-за нарушений прав национальных меньшинств в Поднебесной. К этой акции может присоединиться и администрация президента США Джо Байдена. В данной ситуации Китаю совсем не нужны лишние проблемы. История с исчезновением Шуай Пэн может стоить Пекину очень дорого.

Авторы Роман Фейгин