В США раскрыли уязвимость американских авианосцев перед российскими ракетами

У американских авианосцев есть уязвимость, делающая их беспомощными против российских и китайских ракет. Такое мнение в статье для Wall Street Journal высказал капитан ВМС США в отставке Джерри Хендрикс.

По его словам, американские боевые корабли не способны наносить удары по целям на берегу при наличии обороны. Чтобы составить конкуренцию РФ и КНР, США должны наращивать дальность нанесения ударов.

"В настоящее время и Китай, и Россия обзавелись эффективными боевыми средствами, которые значительно осложняют, если вообще не исключают возможность подхода авианосных соединений к целевым территориям", — признаёт Хендрикс.

Эксперт заявляет, что американские корабли не могут приближаться к берегу на расстояние меньше 1800 километров, что делает его недоступным для палубных истребителей-бомбардировщиков F/A-18. Хендрикс считает, что если в ближайшем будущем на палубах авианосцев не появятся пилотируемые или беспилотные самолёты дальнего радиуса действия, то авианосные ударные группировки не смогут сдерживать Россию и Китай.