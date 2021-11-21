В России с 1 января 2022 года изменятся правила выплаты пенсии

В России 1 января 2022 года вступит в силу новый порядок выплаты пенсии и контроля за её начислением. Изменения ранее утвердил Минтруд РФ, пишет "Парламентская газета".

Так, в следующем году доставлять и выплачивать пенсию на территориях, где был введён режим ЧС, смогут раньше текущего месяца. Но для этого гражданин должен подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд.

Помимо этого пенсионеры смогут вносить уточнения в заявление о доставке пенсии. У человека, получающего деньги через почту, появится возможность указать данные о перечислении суммы, не полученной им в текущем месяце, на счёт в банке.

Также предусмотрена выплата пенсии, не полученной при жизни пенсионером, его наследникам. Для этого понадобится заявление в ПФР. Кроме того, пожилой человек, накопительную пенсию которому выплачивал негосударственный пенсионный фонд, впоследствии прекративший свою деятельность, сможет обратиться с заявлением о выплате накопительной пенсии в территориальный орган ПФР.

Одним из главных пунктов нововведений станет освобождение признанных банкротами пожилых граждан от удержаний из пенсии.

"Сейчас из пенсии пенсионеров по судебным листам могут производиться держания. В случае признания пенсионера банкротом эти держания должны будут немедленно прекратить", — пояснила член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.