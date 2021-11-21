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Диетолог Мотова предостерегла от употребления льняного масла на голодный желудок

По её словам, для некоторых людей такие эксперименты могут закончиться хирургическим вмешательством.

21 ноября, 08:49
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Сегодня нередко можно встретить советы, согласно которым льняное масло следует пить утром на голодный желудок. Отмечается, что одна чайная ложка может снизить уровень холестерина в крови и помогает вывести из организма желчь. Однако врач-диетолог Елена Мотова согласиться с таким методом не смогла и назвала его опасным.

"Одно время была такая мода — пить жиры для желчегонного действия. Но мне кажется, что это опасная практика. Если у человека имеются камни в организме, то он таким образом может себе устроить незапланированный приступ печёночной колики", — рассказала она в "Инстаграме".

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По словам специалиста, для здорового человека употребление льняного масла натощак не несёт никакой пользы, зато при желчнокаменной болезни это может привести к перекрытию желчного протока и вынужденному хирургическому вмешательству. Мотова добавила, что такой метод чреват жировым ударом по всем органам пищеварения, что весьма опасно для поджелудочной железы и желчного пузыря. Поэтому любые растительные масла лучше всего употреблять вместе с пищей, заключила медик.

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Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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