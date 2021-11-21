Диетолог Мотова предостерегла от употребления льняного масла на голодный желудок

Сегодня нередко можно встретить советы, согласно которым льняное масло следует пить утром на голодный желудок. Отмечается, что одна чайная ложка может снизить уровень холестерина в крови и помогает вывести из организма желчь. Однако врач-диетолог Елена Мотова согласиться с таким методом не смогла и назвала его опасным.

"Одно время была такая мода — пить жиры для желчегонного действия. Но мне кажется, что это опасная практика. Если у человека имеются камни в организме, то он таким образом может себе устроить незапланированный приступ печёночной колики", — рассказала она в "Инстаграме".