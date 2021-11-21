Литературный критик Мариэтта Чудакова умерла от коронавируса

В Москве в возрасте 84 лет скончалась известный российский филолог-литературовед, писатель и общественный деятель Мариэтта Чудакова. Об этом сообщила её дочь. В последнее время Чудакова боролась с коронавирусом.

"Моя мама Мариэтта Чудакова умерла сегодня в реанимации Коммунарки", — написала Мария Чудакова в "Фейсбуке", добавив, что пока дата и место прощания неизвестны.