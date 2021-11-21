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Литературный критик Мариэтта Чудакова умерла от коронавируса

О дате и месте прощания с писательницей родственники сообщат в ближайшее время.

21 ноября, 08:55
<p>Фото © ТАСС / Алешковский Митя</p>

Фото © ТАСС / Алешковский Митя

В Москве в возрасте 84 лет скончалась известный российский филолог-литературовед, писатель и общественный деятель Мариэтта Чудакова. Об этом сообщила её дочь. В последнее время Чудакова боролась с коронавирусом.

"Моя мама Мариэтта Чудакова умерла сегодня в реанимации Коммунарки", — написала Мария Чудакова в "Фейсбуке", добавив, что пока дата и место прощания неизвестны.

Мариэтта Чудакова являлась доктором филологических наук, специализировалась в основном на советской литературе. Наиболее известны её труды о творчестве Евгения Замятина, Михаила Булгакова и Михаила Зощенко. Кроме того, Чудакова возглавляла Всероссийский булгаковский фонд, а также была ответственным редактором Тыняновских сборников.

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Накануне Лайф сообщал, что от тяжёлых последствий коронавируса умер народный артист России Валерий Гаркалин. В ковидную больницу он попал 2 октября, но уже 6 октября его перевели в реанимацию. Ещё спустя несколько дней актёра подключили к аппарату ЭКМО, после чего его состояние начало постепенно улучшаться. 14-го числа Гаркалин вышел из искусственной комы после ИВЛ и ЭКМО, затем СМИ сообщили о сепсисе у актёра, а спустя почти месяц, 20 ноября, он скончался.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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