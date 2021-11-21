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В Ленобласти поймали мужчин, которые выронили из багажника изуродованное тело бизнесмена

Очевидцами чудовищного инцидента стали водители, ехавшие по трассе А-121 "Сортавала".

21 ноября, 08:46
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Кадр из видео © LIFE

Видео © LIFE

В Ленобласти задержали троих мужчин, подозреваемых в убийстве 50-летнего бизнесмена, чьё тело в результате ДТП выпало из багажника их автомобиля. Об этом сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах.

Очевидцами чудовищного инцидента стали водители, ехавшие по трассе А-121 "Сортавала". У погибшего было перерезано горло. После ДТП злоумышленники скрылись. Подробности преступления выясняются.

Везли закапывать: Изуродованное тело мужчины выпало из багажника авто при аварии в Ленобласти

Везли закапывать: Изуродованное тело мужчины выпало из багажника авто при аварии в Ленобласти

Ранее расчленивший отца-пенсионера житель Петербурга показал, как избавился от останков. 35-летнему мужчине предъявлено обвинение. По версии городского ГСУ СКР, сын убил родителя выстрелом в голову из ружья, после чего разрезал тело электролобзиком.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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