В Ленобласти поймали мужчин, которые выронили из багажника изуродованное тело бизнесмена
Очевидцами чудовищного инцидента стали водители, ехавшие по трассе А-121 "Сортавала".
Кадр из видео © LIFE
Видео © LIFE
В Ленобласти задержали троих мужчин, подозреваемых в убийстве 50-летнего бизнесмена, чьё тело в результате ДТП выпало из багажника их автомобиля. Об этом сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах.
Очевидцами чудовищного инцидента стали водители, ехавшие по трассе А-121 "Сортавала". У погибшего было перерезано горло. После ДТП злоумышленники скрылись. Подробности преступления выясняются.
Ранее расчленивший отца-пенсионера житель Петербурга показал, как избавился от останков. 35-летнему мужчине предъявлено обвинение. По версии городского ГСУ СКР, сын убил родителя выстрелом в голову из ружья, после чего разрезал тело электролобзиком.
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