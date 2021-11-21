В Ленобласти поймали мужчин, которые выронили из багажника изуродованное тело бизнесмена

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В Ленобласти задержали троих мужчин, подозреваемых в убийстве 50-летнего бизнесмена, чьё тело в результате ДТП выпало из багажника их автомобиля. Об этом сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах.

Очевидцами чудовищного инцидента стали водители, ехавшие по трассе А-121 "Сортавала". У погибшего было перерезано горло. После ДТП злоумышленники скрылись. Подробности преступления выясняются.