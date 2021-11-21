В России выявили 36 970 случаев заражения коронавирусом за сутки

За последние сутки в России выявлено 36 970 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные федерального штаба по борьбе с пандемией.

Антилидерами остаются Москва — 3438 человек, Подмосковье — 1909, Санкт-Петербург — 2496. Всего с начала пандемии в России ковид подхватило 9 331 158 человек. Выздоровело за минувшие сутки 32 504 пациента, за всё время таких 8 024 930. Умерло за последние 24 часа 1252 инфицированных, с начала пандемии от ковида скончалось 264 095 человек.