Собянин рассказал о поддержке малого и среднего бизнеса в условиях пандемии

В Москве в текущем году примерно 25 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса получили правительственную поддержку. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"В этом году около 25 тысяч предприятий Москвы малого и среднего бизнеса получили различного рода меры поддержки", — сказал градоначальник в эфире телеканала "Россия-1".