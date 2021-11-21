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Собянин рассказал о поддержке малого и среднего бизнеса в условиях пандемии

По его словам, на днях власти города приняли очередной пакет мер, которые вступят в силу в скором времени.

21 ноября, 06:13
<p>Фото © ТАСС / Евгений Разумный</p>

Фото © ТАСС / Евгений Разумный

В Москве в текущем году примерно 25 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса получили правительственную поддержку. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"В этом году около 25 тысяч предприятий Москвы малого и среднего бизнеса получили различного рода меры поддержки", — сказал градоначальник в эфире телеканала "Россия-1".

Собянин добавил, что на днях был принят очередной пакет поддерживающих мер, которые вскоре вступят в силу.

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Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил оперативно подготовить предложения о новых мерах поддержки бизнеса в условиях пандемии. В результате спустя неделю в правительстве сообщили, что на поддержку предпринимателей и НКО выделят ещё 38 миллиардов рублей.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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