Собянин рассказал о поддержке малого и среднего бизнеса в условиях пандемии
По его словам, на днях власти города приняли очередной пакет мер, которые вступят в силу в скором времени.
Фото © ТАСС / Евгений Разумный
В Москве в текущем году примерно 25 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса получили правительственную поддержку. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"В этом году около 25 тысяч предприятий Москвы малого и среднего бизнеса получили различного рода меры поддержки", — сказал градоначальник в эфире телеканала "Россия-1".
Собянин добавил, что на днях был принят очередной пакет поддерживающих мер, которые вскоре вступят в силу.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил оперативно подготовить предложения о новых мерах поддержки бизнеса в условиях пандемии. В результате спустя неделю в правительстве сообщили, что на поддержку предпринимателей и НКО выделят ещё 38 миллиардов рублей.
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