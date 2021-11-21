Ракету "Союз-2.1б" с модулем "Причал" установили на стартовой площадке Байконура

На стартовую площадку космодрома Байконур установили ракету "Союз-2.1б, которая выведет на орбиту модули "ПрогрессМУМ" и "Причал". Об этом сообщила пресс-служба корпорации "Роскосмос". Запуск запланирован на 24 ноября.