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Ракету "Союз-2.1б" с модулем "Причал" установили на стартовой площадке Байконура

Ожидается, что запуск к Международной космической станции состоится уже через несколько дней.

21 ноября, 05:17
<p>Фото © Twitter /<a href="https://twitter.com/roscosmos" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Roscosmos</a></p>

Фото © Twitter / Roscosmos

На стартовую площадку космодрома Байконур установили ракету "Союз-2.1б, которая выведет на орбиту модули "ПрогрессМУМ" и "Причал". Об этом сообщила пресс-служба корпорации "Роскосмос". Запуск запланирован на 24 ноября.

"Ракета-носитель "Союз-2.1б" с грузовым кораблём-модулем "ПрогрессМУМ" и новым российским модулем "Причал" установлена на стартовом столе площадки № 31 ("Восток"). Впереди — сведение колонн обслуживания", — говорится в сообщении "Роскосмоса" в "Твиттере".

Названа дата запуска ракеты "Протон" с двумя спутниками "Экспресс"

Названа дата запуска ракеты "Протон" с двумя спутниками "Экспресс"

Как ранее сообщал Лайф, в конце октября с Байконура стартовала ракета "Союз", которая вывела на орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-18". Через два дня он пристыковался к модулю "Звезда" Международной космической станции и доставил на борт новогодние угощения для космонавтов.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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