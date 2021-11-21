Ракету "Союз-2.1б" с модулем "Причал" установили на стартовой площадке Байконура
Ожидается, что запуск к Международной космической станции состоится уже через несколько дней.
Фото © Twitter / Roscosmos
На стартовую площадку космодрома Байконур установили ракету "Союз-2.1б, которая выведет на орбиту модули "ПрогрессМУМ" и "Причал". Об этом сообщила пресс-служба корпорации "Роскосмос". Запуск запланирован на 24 ноября.
"Ракета-носитель "Союз-2.1б" с грузовым кораблём-модулем "ПрогрессМУМ" и новым российским модулем "Причал" установлена на стартовом столе площадки № 31 ("Восток"). Впереди — сведение колонн обслуживания", — говорится в сообщении "Роскосмоса" в "Твиттере".
Как ранее сообщал Лайф, в конце октября с Байконура стартовала ракета "Союз", которая вывела на орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-18". Через два дня он пристыковался к модулю "Звезда" Международной космической станции и доставил на борт новогодние угощения для космонавтов.
Комментариев: 0