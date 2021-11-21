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Автоэксперт Васильев перечислил нарушения ПДД, которые неизбежно приводят к ДТП

Он отметил, что вождение машины требует ежеминутной профессиональной оценки ситуации и разумного поведения.

21 ноября, 05:13

Фото © Pixabay

В целом к ДТП могут привести любые нарушения правил дорожного движения, так как ПДД создавали на основании анализа большого количества аварий. Однако есть правила, несоблюдение которых с очень большой вероятностью заканчивается трагически. О них рассказал автомобильный эксперт Егор Васильев.

По словам специалиста, речь идёт о езде в нетрезвом состоянии или под действием специфических веществ, правилах проезда пешеходных переходов и перекрёстков, соблюдении скоростного режима.

"Причём именно нетрезвое вождение, как правило, связано с полным букетом всевозможных правонарушений, приводящих к трагедиям", — приводит слова эксперта агентство "Прайм".

В ГИБДД составили портрет типичного нарушителя ПДД

В ГИБДД составили портрет типичного нарушителя ПДД

Васильев отметил, что водитель "в изменённом состоянии сознания" не может контролировать своё поведение на дороге, тогда как вождение машины требует ежеминутной профессиональной оценки ситуации и разумного поведения.

Ранее в ГИБДД назвали самый аварийно опасный день недели.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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