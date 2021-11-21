НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Глава Европейского бюро ВОЗ Клюге допустил смерть 500 тысяч человек от ковида зимой

Эксперты организации рекомендуют продолжать носить маски и прививаться, ведь низкие показатели вакцинации в отдельных странах и стали причиной новой волны CoViD-19.

21 ноября, 05:01

Фото © ТАСС / AP

Около 500 тысяч жителей Европы могут умереть из-за ковида зимой, если не ввести ограничения. Об этом заявил директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

"CoViD-19 снова стал основной причиной смертности в нашем регионе", — сказал Клюге в беседе с Би-би-си.

ВОЗ предупредила о способности ковида вызвать вспышки другой болезни

ВОЗ предупредила о способности ковида вызвать вспышки другой болезни

Директор Европейского бюро добавил, что ВОЗ очень встревожена ростом заболеваемости коронавирусом в Европе. Эксперт организации рекомендует продолжать носить маски и прививаться. По словам Клюге, причиной новой волны ковида стали холода, появление более заразных штаммов и низкие показатели вакцинации в отдельных странах.

Глава бюро добавил, что обязательную вакцинацию стоит рассматривать лишь как крайнюю меру. Вместе с тем он призвал "своевременно" начать дискуссии по этому вопросу.

Вирусолог Жемчугов похвалил Австрию за тотальный локдаун и обязательную вакцинацию

Вирусолог Жемчугов похвалил Австрию за тотальный локдаун и обязательную вакцинацию

Ранее в Австрии объявили тотальный локдаун и всеобщую обязательную вакцинацию. Строгий карантин затронет все сферы общественной жизни и завершится 13 декабря, а прививка станет обязательной ещё через два месяца.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1