Глава Европейского бюро ВОЗ Клюге допустил смерть 500 тысяч человек от ковида зимой

Около 500 тысяч жителей Европы могут умереть из-за ковида зимой, если не ввести ограничения. Об этом заявил директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

"CoViD-19 снова стал основной причиной смертности в нашем регионе", — сказал Клюге в беседе с Би-би-си.

Директор Европейского бюро добавил, что ВОЗ очень встревожена ростом заболеваемости коронавирусом в Европе. Эксперт организации рекомендует продолжать носить маски и прививаться. По словам Клюге, причиной новой волны ковида стали холода, появление более заразных штаммов и низкие показатели вакцинации в отдельных странах.

Глава бюро добавил, что обязательную вакцинацию стоит рассматривать лишь как крайнюю меру. Вместе с тем он призвал "своевременно" начать дискуссии по этому вопросу.