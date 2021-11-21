Глава Европейского бюро ВОЗ Клюге допустил смерть 500 тысяч человек от ковида зимой
Эксперты организации рекомендуют продолжать носить маски и прививаться, ведь низкие показатели вакцинации в отдельных странах и стали причиной новой волны CoViD-19.
Фото © ТАСС / AP
Около 500 тысяч жителей Европы могут умереть из-за ковида зимой, если не ввести ограничения. Об этом заявил директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
"CoViD-19 снова стал основной причиной смертности в нашем регионе", — сказал Клюге в беседе с Би-би-си.
Директор Европейского бюро добавил, что ВОЗ очень встревожена ростом заболеваемости коронавирусом в Европе. Эксперт организации рекомендует продолжать носить маски и прививаться. По словам Клюге, причиной новой волны ковида стали холода, появление более заразных штаммов и низкие показатели вакцинации в отдельных странах.
Глава бюро добавил, что обязательную вакцинацию стоит рассматривать лишь как крайнюю меру. Вместе с тем он призвал "своевременно" начать дискуссии по этому вопросу.
Ранее в Австрии объявили тотальный локдаун и всеобщую обязательную вакцинацию. Строгий карантин затронет все сферы общественной жизни и завершится 13 декабря, а прививка станет обязательной ещё через два месяца.
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