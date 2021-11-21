В Лос-Анджелесе после вечеринки таинственно скончалась американская модель

В Лос-Анджелесе при таинственных обстоятельствах скончалась 24-летняя модель Кристи Джайлс. Как пишет газета Daily Star, в ночь перед смертью девушка была на вечеринке вместе с подругой, которая попала в больницу.

Трагедия произошла ещё 13 ноября. Тело Кристи обнаружили на тропинке возле одной из городских больниц. По словам матери погибшей, девушек могли накачать наркотиками и изнасиловать.

"Моя дочь — дочь полицейского офицера-военного, её отец Лесли служил в Ираке. Он научил её, как убивать даже с помощью ручки. Мой ребёнок бы дрался до последнего, однако на её теле нет ни царапины", — отметила женщина.

В ночь перед смертью подруги посещали вечеринку в Восточном Голливуде. Наутро камеры запечатлели, как группа неизвестных, одетых во всё чёрное людей выбросила девушек в разных местах города. Из переписки подруг выяснилось, что под утро одна из них предложила другой уйти с вечеринки, после чего они вместе уехали на такси.

"Единственный способ, которым эти люди продержали бы мою дочь и Хильду более 10 часов, — это дать им наркотики и, возможно, связать их. Девушки явно не разговаривали вслух при этих парнях, они переписывались друг с другом. Я считаю, что они накачали их наркотиками, чтобы удержать их, и я верю, что они, вероятно, изнасиловали их", — рассказала мать Кристи.

При этом в крови подруги погибшей никаких наркотических веществ обнаружено не было. Результаты анализов самой модели пока не готовы, но родители уверены, что она бы никогда не стала употреблять наркотики, зная, что её двоюродный брат страдает от героиновой зависимости.