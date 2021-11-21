Метеоролог Тишковец рассказал о погоде в Москве на воскресенье

В воскресенье в Москве температура воздуха составит три градуса тепла, ожидаются низкое атмосферное давление и небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Таким прогнозом на выходной день поделился в "Инстаграме" ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Погода на сегодня обусловлена тёплым сектором Североатлантического циклона. Небо будет хмуриться, но с просветами. Не обойдётся без незначительных осадков... Дождь, мокрый снег, но очень слабые. Ожидается облачная, с неустойчивыми прояснениями погода, местами небольшие осадки, ветер западной четверти, четыре – девять метров в секунду. В столице плюс один – три градуса, в Подмосковье минус один – плюс четыре", — рассказал Тишковец.